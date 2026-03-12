緩和中東衝突 馬克宏籲以色列與真主黨停止攻擊

法國總統馬克宏11日呼籲，以色列停下在黎巴嫩的地面進攻，同時敦促伊朗支持的真主黨立即停止襲擊。（法新社）

法國總統馬克宏11日呼籲，以色列停下在黎巴嫩的地面進攻，同時敦促伊朗支持的真主黨立即停止襲擊。

根據《法新社》報導，馬克宏11日在X上發文表示，真主黨犯了1個錯誤，即將黎巴嫩拖入組織與以色列的對抗之中，真主黨必須立即停止襲擊。

馬克宏補充，以色列也要明確放棄在黎巴嫩的任何地面進攻。

馬克宏過去就曾表示，要盡一切可能避免黎巴嫩爆發新戰爭。他在與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話後強調，要盡一切努力避免黎巴嫩發生衝突。

黎巴嫩真主黨本月襲擊以色列，以報復美國和以色列殲滅當時的伊朗最高領袖哈米尼，黎巴嫩因此被捲入伊朗戰爭。

雖然以色列與真主黨在2024年達成停火協議，但在中東衝突爆發前，以色列就持續對黎巴嫩境內目標發動空襲。衝突爆發後以色列在黎巴嫩全國發動空襲，並向邊境地區派遣地面部隊。

以軍11日晚間才表示，已對黎巴嫩貝魯特南部的真主黨目標發動新一輪空襲，並誓言將對該地區採取強力行動。

