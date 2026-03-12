伊拉克領海2油輪遭襲燒成火球 伊朗證實水下無人機攻擊

伊拉克表示有兩艘外籍油輪在伊拉克領海遭到攻擊並發生大火，目前傳出有1名船員罹難，且仍在搜尋失蹤人員。伊朗方面也證實是透過水下無人機發動攻擊。（圖擷自X）

中東局勢緊張，伊朗持續升高對周邊國家的攻擊行動，外媒指包含科威特、卡達、沙烏地阿拉伯等國都持續攔截更多來自伊朗的飛彈和無人機攻擊，昨日在海上也有多艘貨船遭襲擊，最新消息指出，伊拉克表示有兩艘外籍油輪在其領海遭到攻擊並發生大火，目前傳出有1名船員罹難，且仍在搜尋失蹤人員。伊朗方面也證實是透過水下無人機發動攻擊。

伊拉克軍方表示，有兩艘外國油輪在伊拉克領海遭到攻擊，導致1名船員罹難及多人失蹤，目前有38人獲救，並持續搜尋失蹤人員。油輪遭攻擊後發生大火，火勢甚至隨石油外洩擴散至周圍海域。影片在社群流傳，引發外界議論。

伊拉克對此表達強烈譴責，稱此次攻擊侵犯了伊拉克主權，伊拉克保留採取法律行動的權利。伊拉克國家石油行銷組織（SOMO）也公佈遇襲油輪的名稱，分別是懸掛馬紹爾群島國旗的「Safesea Vishnu」號和懸掛地中海國家馬爾他（Malta）國旗的「Zefyros」號。

伊朗方面也聲稱對這次襲擊負責，並指他們利用水下無人機發動攻擊，炸毀了位於波斯灣的兩艘油輪。

