    國際

    轟炸近2週！ 美國情報：伊朗政權短期無垮台風險

    2026/03/12 08:34 即時新聞／綜合報導
    穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已獲推選為伊朗最高領袖，但他接班迄今既未露面也未曾發言。（法新社）

    穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已獲推選為伊朗最高領袖，但他接班迄今既未露面也未曾發言。（法新社）

    美國與以色列聯手開轟伊朗，至今已攻擊多處伊朗目標，包括防空系統、核設施，以及高層領導人。但據3名知情人士透露，美國最新情報評估顯示，經過近2週密集轟炸後，伊朗領導層整體上仍大致完整，短期內並無垮台風險。

    《路透》報導，隨著油價飆升引發政治壓力，美國總統川普已暗示，這場自2003年以來規模最大的美軍行動將「很快」結束。但若伊朗強硬派領導層依舊穩固，恐難以為戰爭找到一個可接受的收尾方式。

    其中一名消息人士表示，這份評估報告最近幾天才完成，大量情報報告都提出一致分析，認為伊朗政權「並未面臨崩潰危險」，且「仍能控制伊朗民眾」。美國情報報告指出，革命衛隊及哈米尼死後接掌權力的過渡領導層，仍然掌控國家局勢。

    以色列一名高層官員也透露，官員在私下討論時也承認，這場戰爭是否會導致伊朗教士政權垮台，並無任何確定性。但消息人士強調，當前地面局勢仍在變化，伊朗內部的權力動態也可能改變。

    另外，有第4名知情人士表示，以色列無意讓舊政權的任何殘餘結構繼續存在。該人士指出，若要達成該目標，可能仍需發動地面攻勢，讓伊朗民眾能夠安全走上街頭抗議。美國目前未排除派遣美軍進入伊朗的可能性。

