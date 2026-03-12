美對伊朗軍事行動花費曝光！前6天就耗資113億美元

美國國防部10日向美國國會進行閉門簡報會議時提到，對伊朗戰爭在前6天就花費了113億美元。（路透）

美國與以色列2月28日起針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），戰火震驚全球，目前打擊行動已持續12天。知情人士透露，美國國防部10日向美國國會進行閉門簡報會議時提到，對伊朗戰爭在前6天就花費了113億美元（約新台幣3596億台幣）。

綜合外媒報導，這筆數字來自於10日舉行的閉門簡報會，但是113億美元並未包括所有費用，在場參議員也透過這場會議得知更多有關這場衝突的資訊。政府官員透露，在美軍空襲前兩天，就使用了價值約56億美元的彈藥（約新台幣1782億台幣）。

多位國會助理提到，他們估計白宮很快就會向國會提交一份追加戰爭撥款的請求，部分官員認為，請求金額可能高達500億美元，而另一些官員則認為估計金額似乎偏低。目前美國政府尚未公開評估這場衝突的成本，也未明確說明衝突預計持續時間。

美國總統川普11日在一次活動中宣稱「美國已經贏得戰爭」，但美國軍事行動仍會持續進行，直到任務完成。

