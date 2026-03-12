伊朗小學175死悲劇！紐時：初判美戰斧飛彈「過時情報」釀誤擊

美軍2月28日對伊朗革命衛隊一座海軍基地的攻擊行動，由於定位資訊錯誤，誤擊附近一所小學，釀成至少175人喪生的悲劇。（路透檔案照）

美國官員及其他知情人士透露，一項持續進行的軍方調查已認定，美國應對伊朗南部一所小學遭「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈致命攻擊一事負責。伊朗官方聲稱，這起攻擊行動造成至少175人喪生，其中多半是兒童。

紐約時報11日獨家報導，初步調查發現，2月28日對沙賈拉．塔耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學的空襲，是美軍的目標定位錯誤所致；當時美軍正對鄰近的一座伊朗基地發動攻擊，而該小學過去曾是該基地的一部分。

聽取調查簡報的人士表示，美國中央司令部（U.S. Central Command）的軍官使用國防情報局（DIA）提供的過時數據，來建立這次空襲的目標座標。

官員強調，這些調查結果僅屬初步，關於為何沒有再次查證這些過時資訊，仍有重要的問題尚未解答。

攻擊一所小學勢必會被記錄為近幾十年來最具毀滅性的單一軍事錯誤之一。儘管這項調查結果大致在預料之中，因為美國是這場衝突中唯一使用戰斧飛彈的國家，但此事已對美國在伊朗的軍事行動蒙上陰影。

美國總統川普試圖規避這起空襲責任的舉動，也使調查變得複雜，讓審閱過顯示美國確有過失的調查結果的官員感到不安。受訪者以調查仍在進行的敏感性，以及川普一度斷言是伊朗而非美國應負起責任為由，要求匿名受訪。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在一份聲明中表示：「正如紐約時報在其報導中所說的，調查仍在進行中。」

川普11日離開白宮，前往俄亥俄州與肯塔基州推廣其經濟議程時，被問及這篇報導，他回答：「我不知道這件事。」

聽取調查簡報的人士表示，圍繞著為何使用過時資訊，以及誰未能查證這些數據，仍有許多問題有待解答。儘管如此，這項錯誤並未讓現任與前任官員感到意外。

這所位於米納布鎮（Minab）的學校，與伊朗「伊斯蘭革命衛隊」海軍所使用的建築位於同一個街區，後者是美軍空襲的首要目標。學校的所在地最初是該基地的一部分。聽取調查簡報的官員表示，該建築並非一直被用作學校，但目前仍不清楚該校確切於何時在該地點啟用。

紐時的視覺調查顯示，在2013年至2016年期間，容納這所學校的建築，已被圍欄與軍事基地隔開。

聽取初步調查結果簡報的人士指出，協助制定目標的國防情報局，在將「目標編碼」（target coding）傳遞給負責監督這場戰爭的中央司令部時，將該學校建築標記為軍事目標。

調查人員尚未完全了解這些過時數據是如何被發送到中央司令部，也不清楚國防情報局是否擁有更新的資訊。

軍事目標定位非常複雜，且涉及多個機構。許多軍官本應負責查證數據是否正確，中央司令部的軍官則負責檢查他們從國防情報局或其他情報機構收到的資訊。但在瞬息萬變的局勢中，例如戰爭爆發的頭幾天，資訊有時並未經過查證。

除了國防情報局與中央司令部之外，調查人員正在檢視國家地理空間情報局（NGA）的工作，該機構負責提供並檢查潛在目標的衛星影像。

美國官員指出，負責調查的官員已檢視是否有任何人工智慧（AI）模型、數據處理程式，或其他技術情報蒐集手段，應為這次誤擊學校的定位錯誤負責。

雖然由Anthropic創建的大型語言模型Claude並不直接建立目標，但它與國家地理空間情報局的「專家智慧系統」（Maven Smart System）及其他軟體協同運作，為軍事情報官員識別感興趣的地點。

