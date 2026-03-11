以掌摑教宗事件聞名 聖城阿納尼見證世俗教權之爭

阿納尼的聖馬諾地下聖殿（La Cripta di San Magno）有精美濕壁畫，被讚譽為中世紀的西斯汀禮拜堂。（中央社）

位在義大利中部的阿納尼是知名聖城，在中世紀孕育4位教宗。其中教宗波尼法爵八世相傳曾遭當時法國國王特使打耳光羞辱，成為歐洲史上世俗政權挑戰神權的開端。

義大利中部阿納尼（Anagni）、阿拉特里（Alatri）、費羅里（Veroli）、佛倫蒂諾（Ferentino）四古城，源於西元前數世紀就存在的古民族「埃爾尼克人」（Ernici），擁有比羅馬帝國更悠久歷史，特色是善用巨石建築。

請繼續往下閱讀...

四城近期首度合作，以埃爾尼克巨石（Hernica Saxa）名義申請2028義國文化首都。中央社應4位市長邀訪，介紹當地獨特風土民情。

●直擊歷史現場 波尼法爵八世教宗府

阿納尼宗教氣氛濃厚，曾出過四位教宗，包括依諾增爵三世（Innocenzo III）、額我略九世（Gregorio IX）、亞歷山大四世（Alessandro IV）、波尼法爵八世（Bonifacio VIII），又被稱為「教宗之城」。

其中波尼法爵八世不僅是在西元1300年首創天主教「禧年」的教宗，相傳他在1303年曾被法國國王腓力四世的特使羞辱打耳光，此傳說是歐洲君主政權挑戰神權的重要事件，也是奠定現代歐洲國家政教分離的開端。

走進阿納尼市中心的波尼法爵八世教宗宮，可見招牌標示大名鼎鼎的「耳光廳」（Sala dello Schiaffo）。

市長納塔利亞（Daniele Natalia）向中央社表示，過去教宗權威至高無上，無人敢挑戰，人稱「美男子」的腓力四世派使者對抗教宗波尼法爵八世，「這記傳說中的耳光究竟是實質或心理上的，已無從考究，但無論如何，這是史上世俗權力首度對抗宗教神權，開啟此後一系列類似事件。」

根據該教宗宮官網資料，1303年9月7日，教宗波尼法爵八世遭遇俗稱「阿納尼之掌」的襲擊事件，並於事發1個月後去世。

導覽專家艾申齊（Francesca Ascenzi）說，「這著名的一巴掌真實發生過嗎？後人永遠無法證實，但據史料紀載，當時教宗確曾因害怕遭毒害，3天不敢進食。」波尼法爵八世在事發不久過世，也被認為可能是因遭遇身心雙重打擊。

●地下聖殿絕美壁畫 被譽中古西斯汀禮拜堂

除了教宗宮，阿納尼主教堂設有收藏豐富的博物館，包括眾多史料、古老投票箱。附近的「聖馬諾地下聖殿」（La Cripta di San Magno）是另一隱藏珍寶。

市長納塔利亞表示，「這個地下聖殿被譬喻為中古時期的西斯汀禮拜堂，每個人看到都會瞠目結舌。」西斯汀禮拜堂是文藝復興大師米開朗基羅留下的曠世鉅著，位在梵蒂岡博物館。

「聖馬諾地下聖殿」的拱頂與牆壁都繪製絕美壁畫，講述聖經裡從人類「創世紀」到末日救贖的故事。因中世紀仍有許多文盲，這些壁畫不只極具藝術價值，在當時也是向教徒傳揚信仰的橋梁。

古藝術之美在阿納尼完整保存，當代藝術家進一步傳承發揚。藝術家莫雷利（Simona Morelli）當場向記者示範製作「石頭拼貼畫」，如何敲打、切割石塊，組成馬賽克般的美麗圖形。

●考古、歷史遺產豐沛 市長盼古城與世界接軌

阿納尼在考古界具一席之地，在此發現4顆原始人種「海德堡人」（Homo heidelbergensis）的牙齒，使其成為研究歐洲人類演化的重要遺址。近期創設的「埃爾尼克考古博物館」（Ernico Archaeological Museum），收藏大量動物化石、早期人類器具與遺骸。

「考古證據顯示，阿納尼無論在史前、羅馬帝國、中古時期，都是非常重要城市。」市長納塔利亞盼透過設置博物館，用最深入淺出方式，讓年輕世代認識古城歷史。

阿納尼市政廳有個俯瞰廣場的走廊，古代設有專門官員，在此宣布行政命令。他也打趣比喻，「這就像中古世紀的臉書（facebook），當時沒有社群媒體，政府是用這種方式將資訊訴諸公眾。」

鑒於每年都有大批國際觀光客湧入羅馬，卻未必認識近在咫尺的古城。納塔利亞強調，這是該區首度以聯盟形式合作，過去大家都覺得自己比其他城市優越，現在4個共享埃爾尼克文化的古城體認團結力量，「我們的使命是讓全世界了解，此處美景與義大利大城相比毫不遜色。」

義大利中部古城阿納尼（Anagni）與鄰近3城共同角逐2028義大利文化首都，阿納尼在中世紀曾孕育4位教宗，宗教氣氛濃厚。（中央社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法