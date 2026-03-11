伊朗新任最高領袖神穩 官方曝原因

伊朗新任最高領袖、已故哈米尼次子穆吉塔巴2024年檔案照。（路透）

伊朗已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲推選接班後，迄今一直未露面。伊朗政府顧問、現任總統之子11日發文說，穆吉塔巴受傷，但是「平安且安好」。這是伊朗官方首次對外說明，為何這名現年56歲的新任最高領袖一直未露面。

《法新社》11日報導，擔任政府顧問的伊朗總統裴澤斯基安之子尤瑟夫（Yousef Pezeshkian）說，「我聽到的消息是，穆吉塔巴受傷了，我詢問過一些有人脈的朋友」，「他們告訴我，感謝神，他人平安且安好」。

請繼續往下閱讀...

低調、但是據信在幕後掌握權勢的穆吉塔巴，在其父親哈米尼在美國和以色列的聯合攻擊行動中喪生後，8日獲推舉出任最高領袖，但是迄今都未公開露面、或發表談話，助長有關他的下落以及人身安全狀況的傳言甚囂塵上。

傳言指出，他父親遇襲喪生的那場攻擊中受傷。《紐約時報》11日稍早引述3名未具名伊朗官員說法，穆吉塔巴「雙腿受傷」，但人清醒，目前藏身在一處高度安全且通訊有限的地點。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）分析家賀卡耶（Emile Hokayem）日前指出，由於穆吉塔巴接班後立即成為美以打擊目標，預期他會避免公開露面好一陣子，「會有非常長一段時間，待在某處地堡內」。他說，「早早狙殺他肯定是以色列的優先要務，若他存活下來，會成為伊朗統治體制韌性的見證」；他也預期穆吉塔巴會將統治政府的權力下放給最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani），作戰部份則交給具有權勢的國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法