    國際

    打仗歸打仗、打球歸打球 川普歡迎伊朗隊赴美參加世足賽

    2026/03/11 18:22 編譯張沛元／綜合報導
    國際足總主席英凡提諾（中）稱美國總統川普（左）歡迎伊朗隊今夏赴美參加世足賽。圖為2025年8月22日英凡提諾在白宮將1張放大版的2026年世足賽門票送給川普。（路透檔案照）

    國際足總主席英凡提諾（中）稱美國總統川普（左）歡迎伊朗隊今夏赴美參加世足賽。圖為2025年8月22日英凡提諾在白宮將1張放大版的2026年世足賽門票送給川普。（路透檔案照）

    國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）11日說，美國總統川普說，儘管中東戰事方興未艾，美國仍「歡迎」伊朗參加即將在北美洲舉行的世界盃足球賽。

    這場始於美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗所引發的戰爭，令人懷疑伊朗是否能參加今夏由加拿大、墨西哥與美國共同舉辦的世足賽。

    英凡提諾在Instagram上寫道，在討論世足賽準備工作的會議上，「我們也談到伊朗目前的情勢……，川普總統在討論期間重申，當然歡迎伊朗隊參加在美國舉行的世足賽。」

    這是英凡提諾首次承認中東戰事持續不輟。英凡提諾去年12月設立「國際足總和平獎」（FIFA peace prize），並將該獎頒給川普。自川普重返白宮以來，英凡提諾與之關係日益密切，甚至出席川普的就職典禮。

    不過，英凡提諾口中川普歡迎伊朗隊出賽的說法，與川普本人上週接受政治新聞網Politico訪問時的發言，截然不同。川普當時告訴Politico，「我真的不在乎」伊朗是否參加世足賽。

