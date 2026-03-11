日本紀念311大震15週年 駐日副代表蔡明耀福島市獻花

駐日副代表蔡明耀代表台灣出席在福島市舉行的日本東北大地震追悼復興紀念儀式，並被唱名上台獻花。（取自日本雅虎新聞畫面）

2011年發生的日本東北大地震今年為15週年，日本政府今天在福島市追悼復興紀念儀式，駐日副代表蔡明耀代表台灣參加，並被安排在各國使節之後唱名上台獻花。

日本東北大地震發生之後，台灣民眾熱情捐輸，義援金總額超過日幣200多億圓，居世界之冠。駐日代表李逸洋昨天投書日媒表示，正因為這次災害，台灣與日本的友誼迅速加深，許多人甚至認為，日本東北大地震成為台日關係的重要轉折點。

震災發生後隔年，由當時民主黨野田佳彦政府主辦的追悼儀式中，台灣代表並未列入使節團的「指名獻花」名單，只能與一般參加者一起獻花，此事在日本引起很大的批判。至2013年自民黨安倍晉三政府時，台灣代表改列入外交使節團來賓席，正式納入「指名獻花」名單，獻花時會唱名「台北駐日經濟文化代表處」。中國也因此拒絕參加追悼儀式。

今年15週年追悼儀式在福島市選舉，駐日副代表蔡明耀代表台灣參加，他被安排在各國使節之後單獨上台獻花。

賴清德總統今天也透過社群平台X發文 ，強調「台日友好」，並表示，台灣與日本同屬地震帶，總是在彼此遇到挑戰時，伸出援手、互信互助。期盼在此基礎上，深化推動災防、社會韌性等合作，共同克服挑戰，繼續成為彼此的重要夥伴。

