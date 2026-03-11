為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東戰火添變數？巴基斯坦︰隨時為沙國提供「任何援助」

    2026/03/11 19:23 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦總理發言人今（11）日表示，若沙烏地阿拉伯有需要，巴基斯坦願意隨時提供任何支援。（圖擷取自@NSTRIKE1231 社群平台「X」）

    中東戰火持續升溫，伊朗為報復美國與以色列的軍事打擊，連日朝波斯灣國家發動攻擊，引發各國政府譴責，其中沙烏地阿拉伯更出聲警告伊朗，若不停止攻擊，他們可能也將採取報復行動。與沙烏地阿拉伯簽署防衛協議的巴基斯坦，總理發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）今（11）日表示，若沙烏地阿拉伯有需要，巴基斯坦願意隨時提供任何支援。

    綜合外媒報導，巴基斯坦去年9月與沙烏地阿拉伯簽署長期防衛協議，希望進一步保障雙方安全。隨著中東局勢動盪，這項合作關係也被外界認為面臨考驗。巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）發言人扎伊迪今日回應目前中東爆發的衝突，以及巴基斯坦政府的立場。

    扎伊迪直言，巴基斯坦無論何時、不論發生什麼情況，都會向沙烏地阿拉伯提供支援，並表示即使在簽署防衛協議之前，2國也一直秉持彼此互相支持的原則。不過他也補充，目前更重要的問題是，巴基斯坦必須採取哪些措施，確保情勢不會發展到讓任何最親密的夥伴進一步捲入衝突，從而破壞該區域的穩定與繁榮。

    扎伊迪還透露，自中東戰火爆發以來，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）與伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）一直保持「持續對話」，並表示巴基斯坦透過這些對話與其他外交溝通，使伊朗近期對波斯灣國家的攻擊態勢有所緩和。

    另據報導，巴基斯坦軍方最高領導人、陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）上週末訪問沙烏地阿拉伯，並會晤沙烏地阿拉伯的國防大臣阿勒沙烏德（Khalid bin Salman Al-Saud）。會晤期間，雙方討論共同應對伊朗無人機與飛彈攻擊的措施，此舉也被視為2國簽署防衛協議後的首次重大考驗。

    此外，高度依賴能源進口的巴基斯坦，也是此次中東衝突中受到嚴重衝擊的國家之一。扎伊迪表示，衝突爆發後，沙烏地阿拉伯已安排協助供應巴基斯坦石油與柴油。

