伊朗持續封鎖荷姆茲海峽 3艘商船驚傳「被不明飛行物擊中」

中東戰火持續升溫，伊朗為報復美國與以色列的聯合打擊，封鎖波斯灣出海唯一水道「荷姆茲海峽」。圖為油輪在馬斯喀特拋錨停泊。（路透）

中東戰火持續升溫，伊朗為報復美國與以色列的聯合打擊，封鎖波斯灣出海唯一水道「荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」，至今已邁入第10天，導致國際油氣市場大亂。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）透露，今（11）日約有3艘貨船在荷姆茲海峽一帶被不明飛行物擊中，其中1艘貨船因此起火。

綜合外媒報導，根據UKMTO發布的最新通報，事發地點在穆珊旦半島（Musandam Peninsula）以北約11海里的荷姆茲海峽，目前該船已請求協助，船員正在撤離船隻。通報建議所有預計通過該區域的船隻，務必提高警覺，並回報任何可疑活動。

UKMTO今日稍早表示，曾接獲另一艘貨櫃船的船長通報，該船在阿拉伯聯合大公國外海疑似遭不明飛行物擊中並受損，目前損壞程度上不清楚，船員正在進行調查。船長向UKMTO表示，現場所有船員均平安。

還有一艘散裝貨船的船長通報指出，他們行駛到阿聯杜拜西北約50海里處時，船隻突然遭不明飛行物擊中，船員據報均安全無恙，目前也沒有出現任何環境影響的通報。

