就想打日本！ 中國復旦大學教授要解放軍開直播：網友刷禮物可籌軍費

沈逸近日在受訪時表示，解放軍若願意開直播，中國網友可以靠「刷禮物」，刷出打日本的軍費。（取自李穎X）

自日本首相高市早苗發布「台灣有事論」後，中日關係持續緊張，中國內部「仇日」氣氛更是來到近期最高點。中國復旦大學教授沈逸近日在受訪時表示，解放軍若願意開直播，中國網友可以靠「刷禮物」，刷出打日本的軍費。

華裔旅義作家李穎今日在X帳號分享該直播訪談片段，只見沈逸引述中國外交部長王毅日前發言指出，今年是東京審判開庭80週年紀念，歷史又給日本一次捫心自省的契機。沈逸說，這代表警告日本「已經越線」，若日本不縮回去，「我們不介意再審判你一次」。

請繼續往下閱讀...

沈逸表示，東京審判是把日本「打趴」之後才進行的審判，「你要再來，中國人不介意」。他更嗆，若解放軍願意開直播，讓網友刷禮物，「你信不信中國老百姓眾籌把打日本的軍費給你眾籌出來。」

他還宣稱，所謂「正常的中國人」在是否使用武力、打擊何種目標以及打擊到什麼程度等問題上，「既沒有爭議，也沒有心理障礙」。同時，他也對日本作出帶有侮辱性的評價，稱其為「半個精神病加腦殘」。

沈逸先前曾表示，美國面對箭在弦上的委內瑞拉局勢不敢輕易出手，是因為軍事投射能力存在明顯限制，「搞不定」對方。不過，他發言後沒多久，美軍就突然發起軍事行動，並抓獲委國總統馬杜羅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法