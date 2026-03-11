為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    就想打日本！ 中國復旦大學教授要解放軍開直播：網友刷禮物可籌軍費

    2026/03/11 16:05 即時新聞／綜合報導
    沈逸近日在受訪時表示，解放軍若願意開直播，中國網友可以靠「刷禮物」，刷出打日本的軍費。（取自李穎X）

    沈逸近日在受訪時表示，解放軍若願意開直播，中國網友可以靠「刷禮物」，刷出打日本的軍費。（取自李穎X）

    自日本首相高市早苗發布「台灣有事論」後，中日關係持續緊張，中國內部「仇日」氣氛更是來到近期最高點。中國復旦大學教授沈逸近日在受訪時表示，解放軍若願意開直播，中國網友可以靠「刷禮物」，刷出打日本的軍費。

    華裔旅義作家李穎今日在X帳號分享該直播訪談片段，只見沈逸引述中國外交部長王毅日前發言指出，今年是東京審判開庭80週年紀念，歷史又給日本一次捫心自省的契機。沈逸說，這代表警告日本「已經越線」，若日本不縮回去，「我們不介意再審判你一次」。

    沈逸表示，東京審判是把日本「打趴」之後才進行的審判，「你要再來，中國人不介意」。他更嗆，若解放軍願意開直播，讓網友刷禮物，「你信不信中國老百姓眾籌把打日本的軍費給你眾籌出來。」

    他還宣稱，所謂「正常的中國人」在是否使用武力、打擊何種目標以及打擊到什麼程度等問題上，「既沒有爭議，也沒有心理障礙」。同時，他也對日本作出帶有侮辱性的評價，稱其為「半個精神病加腦殘」。

    沈逸先前曾表示，美國面對箭在弦上的委內瑞拉局勢不敢輕易出手，是因為軍事投射能力存在明顯限制，「搞不定」對方。不過，他發言後沒多久，美軍就突然發起軍事行動，並抓獲委國總統馬杜羅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播