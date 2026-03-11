伊朗稱新最高領袖「平安無事」 紐時：空襲時雙腿受傷、藏身高度保密地點

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自接班以來尚未露面，官方否認受傷傳聞，但外媒指其在美以空襲中腿部受創。（路透資料照）

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自8日接班以來，至今尚未公開現身或發表任何形式的談話。伊朗政府11日對外表示，這位新領導人目前「平安無事」；然而《紐約時報》引述多名官員消息披露，穆吉塔巴在2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗時雙腿受傷，目前正藏身於高度保密地點。

根據法新社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）之子、政府顧問尤瑟夫（Yousef Pezeshkian）11日在其社群頻道 Telegram 發文澄清。尤瑟夫指出，針對穆吉塔巴受傷的傳聞，他已向相關人士查證，確認新領袖目前處於「平安無事」（safe and sound）的狀態，試圖平息外界對其健康狀況的疑慮。

然而，《紐約時報》引述了3名匿名伊朗官員與2名以色列軍事官員的消息。這5名官員指出，現年56歲的穆吉塔巴在2月28日空襲首日確實受傷，且傷勢集中在腿部。報導稱，儘管穆吉塔巴神智清醒，但受限於傷勢與安全威脅，目前正藏身於通訊受到嚴格限制的高度保密地點，這也是他接班後始終未對外發布音訊或影像的原因之一。

在2月28日針對德黑蘭權力核心的空襲中，除了前最高領袖哈米尼喪生外，穆吉塔巴的母親、妻子及一名兒子也在該場精確轟炸中遇難。報導指稱，由於新任領袖的行蹤已被列為最高機密，目前他仍未公開露面，亦未發表任何書面聲明。

官方稱其「傷殘戰士」 語意引發關注

儘管官方闢謠，但德黑蘭當局的用語細節仍引發外界注意。伊朗國家電視台與官媒在報導穆吉塔巴接班時，使用了波斯語「janbaz jang」一詞，意指「在戰爭中受傷的戰士」。此外，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）在被問及新領袖是否正式掌權時，僅模糊回應稱「該接收到訊息的人都已收到訊息」，拒絕正面證實。

目前穆吉塔巴仍未公開露面。這名與革命衛隊（IRGC）關係深厚的影子權力者，在上任初期即面臨極度嚴峻的生存威脅與政權維穩考驗。

