不守規定不准登機！美國聯合航空：手機看影音須用耳機

美國聯合航空下重手對付手機擴音族，要求乘客用手機看影音時必須配戴耳機。圖為聯航客機從洛杉磯國際機場起飛。（路透檔案照）

華盛頓郵報報導，美國聯合航空（United Airlines）已對用手機看影音時喜歡開擴音的乘客，祭出令大多數人額手稱慶的新規定：若不使用耳機，那就別搭機。

聯航本就有鼓勵乘客使用手機時戴耳機的政策，日前更進一步更新其旅客運送條款（即乘客為搭機而同意遵守的規則），明確規定「聆聽音訊或影片內容時未能使用耳機的乘客」，可能會被請下機或不准登機。

聯航發言人佛瑞德（Josh Freed）透過電子郵件表示，該公司一直鼓勵乘客在聆聽音訊內容時戴耳機，遑論其Wi-Fi規定也已提醒乘客使用耳機；隨著聯航正在擴展其高速「星鏈」（Starlink）連接，「現在似乎是將之（指硬性規定用耳機）納入運送契約，以更清楚表明立場的好時機。」

其他的美國航空公司在鼓勵或要求乘客戴耳機看手機影音上，各有其政策，但大多數並未揚言會強制執行。

例如，美國廉價航空公司邊疆航空（Frontier Airlines）將戴耳機納入隨身行李規定條款，但並不清楚漠視規定會遭到何等懲罰；達美航空（Delta Air Lines）在官網上有關機上娛樂的頁面拜託乘客：「為了不打擾您身邊的所有人，飛行期間使用個人電子設備時，請使用耳塞式或頭戴式耳機。」

美國境內載客量最大的西南航空（Southwest Airlines）並未在運送契約上明確提及耳機，然其官網卻指出，乘客在聆聽音訊時，必須使用耳機。

旅遊部落客、One Mile at a Time網站創辦人許拉皮格（Ben Schlappig）對聯航嚴肅看待機艙噪音表示歡迎，直言有些搭機乘客根本就是故意製造噪音，令人抓狂，不尊重他人到令人難以置信。許拉皮格很好奇聯航如何執行這項新規定，但認為，光是有這個規定放在那裡，就是好事。

