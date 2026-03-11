為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不守規定不准登機！美國聯合航空：手機看影音須用耳機

    2026/03/11 15:42 編譯張沛元／綜合報導
    美國聯合航空下重手對付手機擴音族，要求乘客用手機看影音時必須配戴耳機。圖為聯航客機從洛杉磯國際機場起飛。（路透檔案照）

    美國聯合航空下重手對付手機擴音族，要求乘客用手機看影音時必須配戴耳機。圖為聯航客機從洛杉磯國際機場起飛。（路透檔案照）

    華盛頓郵報報導，美國聯合航空（United Airlines）已對用手機看影音時喜歡開擴音的乘客，祭出令大多數人額手稱慶的新規定：若不使用耳機，那就別搭機。

    聯航本就有鼓勵乘客使用手機時戴耳機的政策，日前更進一步更新其旅客運送條款（即乘客為搭機而同意遵守的規則），明確規定「聆聽音訊或影片內容時未能使用耳機的乘客」，可能會被請下機或不准登機。

    聯航發言人佛瑞德（Josh Freed）透過電子郵件表示，該公司一直鼓勵乘客在聆聽音訊內容時戴耳機，遑論其Wi-Fi規定也已提醒乘客使用耳機；隨著聯航正在擴展其高速「星鏈」（Starlink）連接，「現在似乎是將之（指硬性規定用耳機）納入運送契約，以更清楚表明立場的好時機。」

    其他的美國航空公司在鼓勵或要求乘客戴耳機看手機影音上，各有其政策，但大多數並未揚言會強制執行。

    例如，美國廉價航空公司邊疆航空（Frontier Airlines）將戴耳機納入隨身行李規定條款，但並不清楚漠視規定會遭到何等懲罰；達美航空（Delta Air Lines）在官網上有關機上娛樂的頁面拜託乘客：「為了不打擾您身邊的所有人，飛行期間使用個人電子設備時，請使用耳塞式或頭戴式耳機。」

    美國境內載客量最大的西南航空（Southwest Airlines）並未在運送契約上明確提及耳機，然其官網卻指出，乘客在聆聽音訊時，必須使用耳機。

    旅遊部落客、One Mile at a Time網站創辦人許拉皮格（Ben Schlappig）對聯航嚴肅看待機艙噪音表示歡迎，直言有些搭機乘客根本就是故意製造噪音，令人抓狂，不尊重他人到令人難以置信。許拉皮格很好奇聯航如何執行這項新規定，但認為，光是有這個規定放在那裡，就是好事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播