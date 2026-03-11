600公斤NASA探測器即將重返大氣層 碎片傷人機率1/4200

重約600公斤的NASA「范艾倫探測器A」在軌道運行近14年後，即將重返大氣層，絕大部分機體將在墜落過程中燒毀。圖為范艾倫雙探測器運作想像圖。（圖擷取自NASA/JHUAPL官網）

1艘重約600公斤的美國航太總署（NASA）探測器，預計將在台灣時間11日上午至12日上午之間重返地球大氣層。NASA表示，雖然這架退役太空船的絕大部分結構會在大氣層中摩擦燒毀，但仍有部分耐高溫組件可能未完全燒毀而落至地表。

根據英國廣播公司（BBC）與美國太空總署（NASA）官網報導，這艘名為「范艾倫探測器A」（Van Allen Probe A）的衛星，在結束為期7年的輻射帶研究任務後，因燃料耗盡準備重返。美國太空軍（USSF）預測，該衛星重返的基準時間為台灣時間11日上午7時45分，但預測窗口存在正負24小時的誤差範圍。

請繼續往下閱讀...

這艘重約600公斤的機體在重返大氣層時，大部分結構會因高速產生的熱能燃燒殆盡，但部分特殊組件可能存留。NASA指出，根據精密估算，這些殘骸碎片擊中地表人員並造成傷害的機率約為4200分之1，在國際專業評估中屬於「極低風險」等級。

目前美方尚未確認衛星重返的確切經緯度。NASA與美國太空軍表示，將持續監控該「太空垃圾」的重返路徑並更新資訊。該衛星的孿生機「范艾倫探測器B」（Van Allen Probe B）則預計要到2030年之後才會重返大氣層。

范艾倫探測器於2012年發射，主要任務是深入地球周遭的「范艾倫輻射帶」（Van Allen Radiation Belt）收集數據。該輻射帶是由地球磁場捕捉帶電粒子後形成的環狀結構，能阻擋有害的宇宙射線，但其高能量粒子也可能損害人造衛星與通訊系統。

這項任務原計僅執行2年，最終運作長達近7年，並取得重大科學成果，包括首次證實因太陽活動強烈而產生的「第三條臨時輻射帶」。該任務於2019年因燃料耗盡、無法維持太陽能板對準陽光後，正式進入退役重返階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法