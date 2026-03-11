為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    WBC捷克隊有高中生！出戰日本前 苦戰「三角函數」

    2026/03/11 14:28 即時新聞／綜合報導
    普雷達（右）捷日戰以「第9棒、右外野手」身分登場。（路透）

    世界棒球經典賽（WBC）10日於東京巨蛋舉行的C組賽事中，捷克隊0:9不敵日本。不過，其實這批捷克球員多半來自國內業餘聯賽，有自己的本業工作，捷日戰以「第9棒、右外野手」身分登場的普雷達（Max Prejda）甚至還是名剛從高中畢業的準大學生，國外記者爆料，他在東京期間還得繳交「三角函數」作業。

    剛從高中畢業的普雷達，在對上日本前一晚，他還在飯店和入學作業奮鬥。資深運動媒體人、ESPN主播丹妮（Dani Wexelman）在X上發文表示，普雷達告訴她，在東京期間，他還有三角函數作業要交。

    丹妮指出，普雷達正準備在今年秋季進入耶魯大學就讀，他將一邊打棒球，一邊攻讀數學和經濟學相關學科。

