WBC捷克隊有高中生！出戰日本前 苦戰「三角函數」

普雷達（右）捷日戰以「第9棒、右外野手」身分登場。（路透）

世界棒球經典賽（WBC）10日於東京巨蛋舉行的C組賽事中，捷克隊0:9不敵日本。不過，其實這批捷克球員多半來自國內業餘聯賽，有自己的本業工作，捷日戰以「第9棒、右外野手」身分登場的普雷達（Max Prejda）甚至還是名剛從高中畢業的準大學生，國外記者爆料，他在東京期間還得繳交「三角函數」作業。

剛從高中畢業的普雷達，在對上日本前一晚，他還在飯店和入學作業奮鬥。資深運動媒體人、ESPN主播丹妮（Dani Wexelman）在X上發文表示，普雷達告訴她，在東京期間，他還有三角函數作業要交。

丹妮指出，普雷達正準備在今年秋季進入耶魯大學就讀，他將一邊打棒球，一邊攻讀數學和經濟學相關學科。

Last game in Tokyo tonight and high school senior OF Max Prejda will suit up once more for Czechia vs Japan. He told @michaelsclair & I last night that he had trigonometry homework due while he's in Tokyo. He's going to Yale in the fall to play baseball & study math & econ. pic.twitter.com/ltHvgGRbxw — Dani Wexelman （@DaniWex） March 10, 2026

