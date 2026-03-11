為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    因應美以攻勢同時維穩 伊朗：支持敵人者將被視為敵人

    2026/03/11 14:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗警察總長拉丹10日表示，如果國內抗議者支持德黑蘭的敵人，將被視為敵人。圖為伊朗抗議者。（美聯社）

    伊朗警察總長拉丹10日表示，如果國內抗議者支持德黑蘭的敵人，將被視為敵人。圖為伊朗抗議者。（美聯社）

    伊朗戰爭爆發後，伊朗因應美國和以色列空襲同時，努力維持內部穩定。伊朗警察總長拉丹（Ahmad-Reza Radan）10日表示，如果國內抗議者支持德黑蘭的敵人，將被視為敵人。

    根據《法新社》報導，拉丹10日在伊朗國營廣播電視台（IRIB）播出的演講中稱，如果有人迎合敵人的意願，伊朗將不再視他們為抗議者，而是視他們為敵人。

    拉丹指出，伊朗將像對待敵人一樣對待支持敵人的人，也將以對待敵人的方式處理支持敵人者。拉丹強調，所有部隊目前都已做好準備。

    此前伊朗政府於1月鎮壓反政府抗議活動。這些抗議活動源於伊朗民眾對經濟的不滿。

    伊朗將抗議活動定性為「騷亂」，拉丹也一度向抗議者發出最後通牒，要求他們自首，否則將面臨法律嚴懲。

    伊朗當局承認騷亂造成3000多人死亡，其中包括安全部隊成員和無辜民眾。但伊朗堅稱，暴力事件是由敵對勢力煽動的「恐怖主義行為」所造成。

    對此總部位於美國的「人權運動者通訊社」（HRANA）記錄顯示，伊朗鎮壓行動中已有超過7000人喪生，其中絕大多數是抗議者。由於伊朗實施嚴格網路封鎖，所以實際死亡人數可能遠高於此。

    美國總統川普最初對抗議者表達支持，並威脅要介入伊朗當局致命鎮壓，但他的威脅之後轉向伊朗核計劃。

    美國2月底正式打擊伊朗，2月28日與以色列聯手空襲，殲滅當時的最高領袖哈米尼。之後哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），被任命為伊朗最高領袖。

