猛轟反催生內部抱團！伊朗革命衛隊實質奪權 架空神職體系

伊朗伊斯蘭革命衛隊武裝成員2010年在首都德黑蘭參與閱兵儀式。面對美以聯軍的持續軍事打擊，該組織已趁勢架空神職體系，實質接管伊朗的政軍與經濟大權。（路透檔案照）

美國與以色列聯軍近期持續對伊朗發動軍事打擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則以無人機與飛彈攻擊中東能源樞紐，試圖透過全球經濟消耗戰迫使華府退讓。與此同時，在伊朗最高領袖遭暗殺後，革命衛隊已實質接管國家政軍大權；面對外來高壓軍事威脅，伊朗國內並未發生西方戰略預期的叛亂，反而激發出強烈的社會凝聚力。

據《路透》報導，美以聯軍的斬首行動雖擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），卻未能瓦解德黑蘭的指揮中樞。伊朗正將衝突拖入殘酷的持久戰，而伊斯蘭革命衛隊已成為實質的造王者，強勢扶植穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）上位，完成內部權力的徹底洗牌。

過去由神職人員主導的權力天平已經傾斜。伊斯蘭革命衛隊作為伊朗武裝力量的核心分支，目前不僅全權指揮對外軍事打擊，更趁勢接管國內經濟與後勤供應鏈。內部官員透露，為確保戰時經濟運作，港口物資全數改採先放行後補件的極端模式。這顯示軍方正以維持國家運作為由，將統治權力牢牢抓在手中，神職體系已遭實質架空。

華府與特拉維夫原本預估，針對高階將領與能源設施的精準打擊能引發政治動盪與菁英叛逃。然而實地觀察指出，首都德黑蘭多數居民並未逃離，商店與銀行照常營業。知情人士坦言，儘管民眾長期對政府積怨甚深，但在面臨國家可能四分五裂的存亡關頭，反而激發出強烈的社會防禦機制。中東政治專家形容，受傷的野獸往往最危險，德黑蘭正將劣勢轉化為內部動員的籌碼。

能源消耗戰測試西方底線

區域情報人士評估，德黑蘭仍保有戰前過半數的飛彈庫存，足以維持數週的打擊力道。倫敦政經學院學者蓋吉斯（Fawaz Gerges）分析，革命衛隊正藉由推升國際油價，將經濟痛苦轉嫁給西方國家。隨著美國11月期中選舉逼近，《路透》報導指稱，這場消耗戰已演變為雙方政治耐心的極限測試，後續發展將取決於華府與德黑蘭誰先讓步。

