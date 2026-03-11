中製醫療設備藏後門！ 病患隱私全都錄 德州州長下令全面審查

美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）。（美聯社資料照）

為防中共滲透，美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）繼禁止政府機構使用中國AI新創DeepSeek及小紅書後，10日表示，已致函州衛生機構和公立大學系統，審查中國製造的醫療設備，應對潛在的網路安全風險，避免敏感醫療數據外洩。

綜合美媒報導，艾伯特在社群平台X寫道，「德州正在清除中國共產黨的影響。我已指示州衛生機構與公立大學審查並清點所有連接到我們網路、由中國製造的醫療設備。」

艾伯特續指，「我們已把與中國相關的技術應用踢出州政府系統。我們也禁止敵對的外國勢力購買德州的土地。現在，我們也在保護德州民眾的醫療數據。」強調「中國共產黨不會滲透到我們的醫院裡。」

艾伯特在致德州衛生與公共服務委員會（HHSC）、州衛生服務部（DSHS）、德州網路司令部（TXCC）和公立大學系統校長的信中表示，聯邦政府近期發布的、就某些病患監護設備漏洞的警告，凸顯了加強安全保障的必要性。

艾伯特指出，維護德州民眾的人身安全和保護他們的個人隱私至關重要，尤其是在涉及個人醫療數據這樣重要且私密的資料時，「我絕不允許中國共產黨監視德州民眾。州屬醫療機構必須確保採取必要的安全措施，保護德州民眾的私人醫療數據。」

在艾伯特下令前，美國食品藥物管理局（FDA）和網路安全暨基礎設施安全局（CISA）今年1月發布通知，警告某些中國製造的病患監護設備存在網路安全漏洞，可能導致未經授權的遠端存取和受保護的健康資料外洩。

Texas is rooting out Chinese communists.



I directed state health agencies and public universities to review and catalog all Chinese-manufactured medical devices connected to our networks.



We banned Chinese-linked tech from state systems. We banned hostile foreign adversaries… — Greg Abbott （@GregAbbott_TX） March 9, 2026

