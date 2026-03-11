為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    非AI！日本大阪馬路「巨水管」突破土而出 現場急封一片混亂

    2026/03/11 12:45 即時新聞／綜合報導
    大阪馬路突冒出黑色巨大水管。（取自大阪市議會議員新里嘉孝X）

    大阪馬路突冒出黑色巨大水管。（取自大阪市議會議員新里嘉孝X）

    日本大阪知名地標梅田藍天大廈附近道路今日突發罕見意外，一根深埋地下，長約30公尺、直徑5公尺的鋼製管線，突然從地面隆起約18公尺，現場緊急封閉。不少民眾經過事發地點後駐足圍觀，相關影音被轉至X上後，更引發熱烈討論。

    綜合日媒報導，日本時間今日早晨6點50分左右，有路過民眾向警方通報此事，大阪市建設局和警消目前已經著手處理。大阪市議會議員新里嘉孝在X上發文表示，該物體昨晚突然冒出，整個區域目前已封閉，現場氣氛騷動。

    目前消防人員不斷向管線內灌水，希望利用重量讓鋼管下沉，儘管正緩緩下降，但目前無法評估作業所需時間。所幸這起事件無造成任何人受傷。

    大阪市建設局初步研判，事故原因極可能是「地下水壓力造成的浮力」所致。該處地層含有豐富的地下水，當時正在進行將管線埋入地下的作業，疑似因為管線內部為空心狀態，加上周邊地下水產生的強大向上的壓力超過了管線自身的重量，導致管線像軟木塞一樣被推擠上來。

    受此影響，大阪的主要幹道新御堂筋部分路段依然維持全線封閉。由於該路段是大阪南北往來的交通動脈，預計通勤尖峰時段將出現嚴重擁堵，市府呼籲民眾繞道行駛。

