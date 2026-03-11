伊朗在荷姆茲海峽放水雷 胡采蘋揭背後「求和」真相

荷姆茲海峽示意圖。（路透資料照）

中東衝突升溫，據2名熟稔美國情報的消息人士指出，伊朗已開始在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）布放水雷，隨後美軍10日證實，已在這條關鍵水道附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。對此，財經網紅胡采蘋認為，伊朗是不可能大規模在荷姆茲海峽放水雷的，他以後還要賣石油，水雷很難清，他將來自己的運油船也會被水雷炸。除非他自己被封鎖到快要餓死，不然他不會做這種事情。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，所謂的知情人士跟CNN說，伊朗放了「數十枚水雷」，這應該就是伊朗想要談判的意思，才會去放這種話，不然他要放水雷就放了，放什麼數十枚，看起來只放了11顆吧。伊朗的意思就是想要談判。

胡采蘋直言，「問題是這種貪污貪到手上只剩兩百億美元、要打人民殺人民才能維穩的政權，是要跟他談什麼？只要能控制住他的自殺行為不要殃及太多其他人，當然就是要餓死啊，不然呢。這種瘋子你還讓他做核彈，他沒有核彈都能這麼瘋了。」

據《CNN》報導，美國退役少將麥卡利（Mark MacCarley）受訪時指出，荷姆茲海峽極為狹窄，最窄處僅約20至24英里（約32至38公里），在水域佈設水雷將對航運造成混亂。

軍事專家警告，此舉不僅直接威脅往來商船安全，一旦發生油輪觸雷沉沒，恐導致航道癱瘓，進而對全球經濟造成災難性衝擊。

麥卡利進一步分析，水雷迫使所有船隻集中行駛於極狹窄航道，若任何船隻遭雷擊，影響可能被放大，「這些油輪與水雷之間存在碰撞風險......若2、3艘巨型油輪遭擊沉，荷姆茲海峽部分區域將面臨嚴重封鎖風險」，此舉「將對全球多數經濟體造成重大衝擊」。

