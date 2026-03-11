1年學費33萬！ 英私校Email告知「半小時後倒閉」 200學生家長崩潰

英國私立中學King's House Moorlands近日突然倒閉，引發家長憤怒。（翻攝自Google Map）

英國一間私立中學近日向家長發出一封電子郵件告知因財務困難，半小時後將倒閉，200名學生頓時失去學籍，引發家長震驚憤怒。有家長稱該校全年學費7500英鎊（約新台幣33萬元），有人甚至預繳兩年了，怒轟詐騙；受衝擊最重的是11年級學生，他們原定今年5月就要完成英國中等教育普通證書（GCSE）考試畢業。

綜合英媒報導，該校是位於盧頓（Luton）的King's House Moorlands學校。事發2月26日下午4時30分，家長收到電子郵件，被告知學校將於下午5時永久停辦，僅托兒所與幼兒教育部門會繼續運作。

校方在信中解釋，由於英國經濟環境惡劣以及對私立學校稅收壓力增加，加上過去幾個月來越來越多家長拖欠學費，對學校造成「無法承受的財務壓力」而被迫關閉。

一名11年級學生的家長表示，大家看到這消息都傻眼了；一名10年級學生的家長說：「這完全是晴天霹靂，大家得知這個消息時都哭了，徹底崩潰」。

另有家長質疑學校真實財務狀況，因為「幾乎所有家長」都已預先支付整學期2500英鎊或整學年7500英鎊的費用，而學校在宣布倒閉幾天前，仍鼓勵家長支付每人500英鎊，讓孩子參加一次校外旅行，同時還被要求支付孩子5月GCSE考試的費用。

如今許多家長擔心這些錢已無法退還，就連校內教師和員工也尚未拿到薪水。

不過，校方在宣布倒閉的隔日再發一封電子郵件表示，雖然學校已經停擺，但仍會開放作為GCSE考試中心，讓學生能在今年夏天完成考試，然而，家長需要再額外支付費用，以支付教師監考與管理考試的成本。

