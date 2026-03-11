疑擁30億美元海外資產！ 伊朗新領袖倫敦豪宅 竟可俯瞰以色列使館

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（見圖）。外媒調查指稱，他透過代理人在歐洲持有龐大海外資產，其中部分倫敦房產位置可俯瞰以色列大使館。（法新社資料照）

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）甫掌權，即有外媒調查報導指稱，他疑透過代理人在歐洲與中東持有龐大的海外資產，總值可能達30億美元（約新台幣954.9億元）。報導指出，這些未登記在其名下的資產不僅被指涉及規避制裁，其中一處位於英國倫敦的頂級豪宅，甚至可直接俯瞰以色列駐英大使館，引發外界高度關注。

根據《耶路撒冷郵報》引述中東新聞媒體《The Media Line》報導，穆吉塔巴在歷經內部權力鬥爭後接任最高領袖，同時曝光其疑似龐大的海外資產網絡。報導指出，穆吉塔巴在倫敦市中心精華地段擁有數處頂級房產，其中最受矚目的是一棟豪華樓中樓，憑肉眼即可掌握以色列大使館內的動靜。由於英國國安單位近期逮捕數名企圖攻擊以色列使館的伊朗特工，這處隱密資產的地點選擇引發了安全層面的疑慮。

神祕代理人操盤 疑替革命衛隊運作資金

報導指稱，這座資產網的實際操盤手是與伊朗革命衛隊（IRGC）關係密切的商人安薩里（Ali Ansari）。調查顯示，安薩里利用大英國協成員尼維斯島（Nevis）與英國皇家屬地曼島（Isle of Man）的離岸空殼公司在海外進行收購。他透過隱蔽的操作模式，被指協助伊朗同時曝光其疑似龐大的海外資產網絡。

報導指出，穆吉塔巴在倫敦市中心精華地段擁有數處頂級房產，其中最受矚目的是一棟豪華樓中樓，憑肉眼即可掌握以色列大使館內的動靜。由於英國國安單位近期逮捕數名企圖攻擊以色列政權規避國際制裁，並為革命衛隊與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等海外代理人組織的資金運作提供管道。

除了價值超過1.5億英鎊（約新台幣63.96億元）的倫敦房地產，這座資產網還遍及歐洲各地。清單顯示，其資產包括德國法蘭克福的兩家希爾頓飯店、西班牙的度假村、奧地利的滑雪勝地，以及瑞士的銀行帳戶，總價值估計達4億歐元（約新台幣147.92億元）。

熟悉伊朗政權財務的知情人士向《The Media Line》透露，在伊朗經濟陷入困境之際，這些被指與政權相關的海外資產，實質上可能是透過「宗教捐獻」等名義進行利益輸送。報導分析指出，這筆巨額的隱藏財富，可能為新任領袖在體制內鞏固權力，並為其在區域內的政治與安全影響力提供重要資源。

