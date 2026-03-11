北韓力挺伊朗選擇新領袖 譴責美以破壞和平

北韓表示尊重伊朗選擇新任最高領袖的決定，並指責美國和以色列破壞區域和平。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），確定獲任命為伊朗最高領袖。北韓官方媒體《朝中社》今（11日）表示，北韓尊重伊朗選擇新任最高領袖的決定，並指責美國和以色列破壞區域和平。

根據《法新社》報導，《朝中社》援引北韓外交部1位未具名發言人的話「我們尊重伊朗人民選舉其最高領袖的權利和選擇。」

請繼續往下閱讀...

該發言人指出，襲擊伊朗的美國和以色列，正在破壞區域和平與安全的基礎，加劇全球不穩定。

該發言人指責美國和以色列侵犯伊朗的政治制度和領土完整，並企圖推翻其社會制度。發言人強調此類行為絕不能被容忍，理應受到全世界的批評和譴責。

與美國長期以來爭鋒相對的北韓，此前就曾譴責美以對伊朗的襲擊是非法侵略行為。美國幾十年來一直致力於拆除北韓核計劃，但高峰會、制裁和外交壓力都收效甚微。

川普政府近幾個月來加強了與北韓重啟高級別會談的力度，期待美國總統川普與北韓領導人金正恩今年可能舉行峰會。

川普在去年10月的亞洲之行中表示，他「百分之百」願意與金正恩會面，但北韓方面並未對此做出回應。

在幾個月來基本上無視美國提議後，金正恩最近表示，如果美國接受北韓的核地位，兩國就可以「和平相處」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法