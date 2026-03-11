美以停戰條件現分歧！川普稱戰事接近完成 納坦雅胡仍擴大攻擊

以色列空軍 F-16I 戰機群飛往伊朗執行任務。儘管美國總統川普表示戰爭接近結束，但以色列仍持續擴大攻擊行動。（圖擷取自以色列空軍專頁）

美國總統川普表示伊朗戰爭已接近結束，但以色列政府仍希望擴大軍事行動，美以兩國對於停戰條件與結束時間出現分歧。隨著戰爭與荷姆茲海峽封鎖威脅持續，這場衝突的退場機制已成為華府與以色列之間的主要外交摩擦點。

《華爾街日報》報導，川普日前宣稱軍事行動已「非常完整」且進度超前，希望儘早結束戰爭。然而，以色列總理納坦雅胡週二強調將持續行動，並表示希望伊朗人民最終能「擺脫暴政」。美方官員指出，川普先前曾提到政權更替，但近期談話顯示美方目標更為有限；兩國對停戰時間點缺乏共識，華府擔心以色列的持續攻擊將使美國難以從衝突中抽身。

美以兩國的優先事項差異在攻擊目標選擇上更加明顯。美方官員證實，華府週一向以色列明確表達「不滿」其攻擊伊朗能源設施，並要求未經華府批准，不得再攻擊伊朗能源設施。美國國防部高層官員向國會透露，美方的打擊重點聚焦於削弱伊朗的飛彈、無人機及海軍設施。美國國防部長赫格塞斯表示，儘管兩國是夥伴，但以色列在不同目標上仍有其獨立追求。

儘管華府試圖限縮衝突規模，但伊朗對波斯灣石油運輸的封鎖威脅仍持續升高。荷姆茲海峽通常承載全球約五分之一的石油運輸，是區域能源貿易的關鍵咽喉。川普週一表示若有必要將出動海軍護航，並強硬警告將擴大攻擊。然而， 國際非政府組織「國際危機組織」（ICG）分析指出，若缺乏明確的外交路徑，伊朗將持續利用該海峽作為籌碼，而以色列也缺乏停止攻勢的動機。

民調揭露兩國社會預期落差 以色列正加快行動節奏

美以領導人面臨截然不同的民意背景。以色列研究機構（INSS）3月初民調顯示，高達82%的民眾支持繼續戰爭，且大眾直接面臨伊朗飛彈威脅，安全需求極高。相較之下，川普在美國國內面臨縮減海外戰爭的政治壓力。以色列官員指出，由於川普可能隨時結束戰爭，以色列正以「每一天都可能是最後一天」的節奏持續行動，試圖在窗口關閉前擴大戰果。

