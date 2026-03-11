開戰最重打擊！伊朗飛彈狂轟3小時 鎖定美第五艦隊與以色列大城

伊朗首都德黑蘭（Tehran）中心區域日前遭空襲，現場竄出巨大火光與濃煙。隨著伊朗週三對以色列及美軍目標發動大規模飛彈報復，中東局勢已陷入全面戰火。（法新社）

伊朗週三對中東境內的以色列與美國目標發動大規模飛彈襲擊，伊朗官方媒體形容這是自開戰以來「最激烈、最沉重」的一波攻勢。伊朗革命衛隊（IRGC）聲明指出，這場長達 3 小時的飽和火網，鎖定了包含特拉維夫、海法及美軍第五艦隊基地在內的多個戰略目標。

《法新社》引述伊朗國營廣播電視台（IRIB）報導指出，伊朗革命衛隊週三凌晨發動大規模彈道飛彈攻擊，目標涵蓋以色列核心城市特拉維夫（Tel Aviv）、海法（Haifa）及西耶路撒冷。以色列軍方證實偵測到大量飛彈朝境內襲來，並全面啟動防空系統處理；當地法新社記者回報，耶路撒冷已響起尖銳的防空警報，遠處傳來震耳欲聾的爆炸聲響。

請繼續往下閱讀...

除了以色列，伊朗革命衛隊宣稱向美軍海軍第五艦隊（US Navy's Fifth Fleet）位於巴林的基地，以及伊拉克庫德區大城艾比爾（Erbil）的多處美軍設施發射大量彈道飛彈。值得注意的是，美國能源部長萊特（Chris Wright）稍早曾推文宣稱美軍成功護送油輪通過荷姆茲海峽，但該文隨後遭到刪除，伊朗方面則反駁美方船艦根本「不敢靠近」該海域。

波灣局勢全面升溫 沙烏地與阿聯實施攔截

這場始於2月28日美以聯合打擊伊朗後的戰爭，正演變為更大規模的區域衝突。沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國週三凌晨同步通報，在其領空截獲多枚飛彈與無人機，顯示火網已覆蓋整個波斯灣地區。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）強調，這波報復性打擊旨在回應美以先前的軍事行動，目前損害評估仍持續進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法