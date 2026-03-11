為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    伊朗飛彈襲擊以色列 革命衛隊：目標為敵方完全投降

    2026/03/11 10:09 編譯謝宜哲／綜合報導
    以軍今（11）日表示，偵測到伊朗向以色列發射飛彈，並已啟動防空系統。（法新社）

    以軍今（11）日表示，偵測到伊朗向以色列發射飛彈，並已啟動防空系統。伊朗革命衛隊襲擊後強調，他們在戰爭中的目標是讓敵方完全投降。

    根據《法新社》報導，以軍11日在Telegram上稱「不久前發現伊朗向以色列領土發射飛彈。防禦系統正在運行，攔截這一威脅。」

    《法新社》記者聽到耶路撒冷響起空襲警報，遠處傳來爆炸聲。不久後以軍指出，已獲准離開防空洞。

    以色列緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）聲稱，飛彈襲擊後沒有人員立即受傷，但其救援隊正在救治「少數在前往安全區域途中受傷的人員」。

    以色列第12頻道（Channel 12）則說，伊朗在特拉維夫（Tel Aviv）附近發動的空襲造成多人受傷。

    伊朗革命衛隊表示，其襲擊了位於以色列海法（Haifa）的1處衛星通訊中心、以色列境內軍事基地以及中東其他地區的美國目標，包括伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區和位於巴林的美國第五艦隊海軍基地。

    伊朗革命衛隊強調，將持續發動有目的、有力度的攻擊。他們的目標只有1個，那就是讓敵人徹底投降。

