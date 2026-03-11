美伊開戰10日美軍逾150人傷亡 凱恩仍稱：伊朗沒比預期強

美國參謀長聯席會議主席凱恩被問到伊朗是否比預期中頑強，他表示：「我並不認為他們比我們預想的更難對付。」（法新社）

《路透》爆料，有知情人士透露，在與伊朗開戰的10天內，已有高達150名美軍受傷。隨後美軍發表聲明，估計受傷人數約為140人，並表示其中絕大多數為輕傷。美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）被問到伊朗是否比預期中頑強，他表示：「我並不認為他們比我們預想的更難對付。」

據《路透》報導，2名知情人士透露，在與伊朗開戰的10天內，已有高達150名美軍受傷。這項傷亡數字此前並未被報導過，此前，五角大廈僅披露7人陣亡以及8名美軍人員受到重傷。

不過在報導曝光後，五角大廈隨即發表聲明，估計受傷人數約為140人，並表示其中絕大多數為輕傷。強調其中有108名輕傷士兵經治療後已返回崗位，另有8名重傷士兵正在接受最高級別的醫療照護。

報導指出，目前無法確定美軍具體的受傷類型，以及是否包含在爆炸暴露中常見的「創傷性腦損傷」（TBI）。

美國參謀長聯席會議主席凱恩在簡報會上當被問及在美軍制定作戰計畫時，伊朗是否為一個比預期更強大的對手，他表示：「我認為他們正在奮力抵抗，我對此表示尊重，但我並不認為他們比我們預想的更難對付。」

