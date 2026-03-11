伊朗和委內瑞拉不同！謝金河：困難度拉高很多、一景象川普始料未及

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，中東局勢近日持續升溫。謝金河指出，美以用兵逾10天，伊朗民眾卻靜悄悄，反對原來政權的政治勢力，也沒有出現揭竿而起的景象，這恐怕是川普（見圖）始料未及的景象。（路透）

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，中東局勢近日持續升溫，財信傳媒董事長謝金河指出，今年初美國雖迅速掌握委內瑞拉政局，但伊朗這一局跟委內瑞拉不一樣，不僅路途遙遠，又是宗教神權的回教國家，伊朗民眾先前雖上街抗爭當局，但開戰後伊朗民眾卻靜悄悄，沒有出現揭竿而起的景象，連外界也擔憂「川普不知道該如何結束伊朗戰爭」。

謝金河在臉書以「伊朗這一局和委內瑞拉不一樣」為題發文指出，今年初川普派出三角洲特種部隊突擊總統官邸，並活捉馬杜羅夫婦！美國迅速指副總統羅德里格茲接任，迅速掌握委內瑞拉政局，這是一次完美的斬首行動。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，這次228美國和以色列聯手轟炸伊朗，並且狙殺伊朗最高神權領袖哈米尼，乍看是一次成功的斬首行動。川普在第一時間也呼籲伊朗人民要把握這次空前機會，改變伊朗！大家印象中，年初伊朗人民走上街頭抗爭，遭到革命衛隊殺害逾萬人，照理說，最高領導人走了，伊朗人民應該奮起。

謝金河指出，可是美以用兵逾10天，伊朗民眾卻靜悄悄，反對原來政權的政治勢力，也沒有出現揭竿而起的景象，這恐怕是川普始料未及的景象。

謝金河分析，委內瑞拉這一局，在短短24小時內，美國改變委內瑞拉的命運，這次伊朗看起來不一樣！世界是平的作者Thomas Friedman在紐約時報撰文指出：川普不知道該如何結束伊朗戰爭？

謝金河提到，哈米尼死後，他的次子穆傑塔巴繼位，德黑蘭街頭已經掛出他和哈米尼照片，代表伊朗政權的傳承，也意味著美國可以繼續斬首，但伊朗一直會有人站出來！這才是接下來川普挑戰的地方。

謝金河表示，委內瑞拉地處中南美，是美國後院，美國使力方便。但伊朗路途遙遠，又是宗教神權的回教國家，儘管有以色列當前鋒，但要完整控制這個9000萬人口，國土面積廣大的國家有相當難度。過去美國在伊拉克，敍利亞，阿富汗都遭到很大挑戰，這次伊朗的困難度會比委內瑞拉高很多。

謝金河直言，接下來要繼續看美國能不能有效控制荷姆茲海峽？這攸關油價，儘管石油的角色沒有過去那麼大，但油價已經成為伊朗戰爭的關鍵指標，油價走高對全球經濟不利，對川普政府也是負向！全球股市會在這裡徘徊，等待更進一步的發展！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法