揭「伊朗最高領袖辦公室」神秘面紗！「國中之國」有4.4萬名員工

在已故伊朗最高領袖哈米尼（右）領導下，最高領袖辦公室成為徹底的「國中之國」，集安全、政治與經濟大權於一身。如今穆吉塔巴（左）肯定也將效法父親，將伊朗打造成極權國安國家。（法新社）

在伊朗政治史上，剛被任命為新任最高領袖的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），首次引發惡名昭彰的公開事件之一，發生在2005年的總統大選期間，也讓外界見識到神秘的最高領袖辦公室的權力運作。

爆料穆吉塔巴操縱選舉 2家報紙停刊

紐約時報10日報導，在黑馬候選人艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）意外闖入第二輪決選，並最終獲勝後，意外落敗的改革派政治人物卡洛比（Mehdi Karroubi），寫了1封公開信給最高領袖哈米尼，指控其子穆吉塔巴操縱選舉。結果，發表這封信的2家報紙被迫停刊。

從那時起，穆吉塔巴便背負著在幕後暗中操作的聲名，利用其父親辦公室的權力，在伊朗內部操弄局勢以圖利強硬派。

穆吉塔巴早被視為「小最高領袖」

他現在從父親手中接管的最高領袖辦公室，一直在該國事務中扮演著舉足輕重的角色。在老哈米尼喪命前的37年統治期間，他將該辦公室從一個帶有政治色彩的傳統宗教事務局，轉變為一個龐大的國家安全機器，負責監督軍隊、情報、經濟、外交事務，當然還有神職人員。

美國田納西大學（University of Tennessee）政治學教授戈爾卡（Saeid Golkar）指出，在哈米尼領導下，最高領袖辦公室成為徹底的「國中之國」，集安全、政治與經濟大權於一身。

而現年56歲、在4個兒子中排行老二的穆吉塔巴，早就被視為「小最高領袖」，就該辦公室錯綜複雜的運作，向其父提供建議。他的3個兄弟也在該處擔任顧問角色。

「最高領袖之屋」簡稱貝特

最高領袖辦公室的波斯語名稱為Bayt-e Rahbari，意即「最高領袖之屋」，通常簡稱為Bayt（貝特）。在什葉派伊斯蘭教中，傳統規定阿亞圖拉（Ayatollah，即具有高度宗教法學權威的教法學者）應建立一個「貝特」，以針對宗教問題與追隨者互動，並組織慈善等事務。最高領袖通常會委派1名兒子來管理。

報導指出，伊斯蘭革命的建立者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini），為這種模式增添了政治色彩。當何梅尼在1989年去世前身體日益衰弱時，其子阿赫瑪德．何梅尼（Ahmad Khomeini）成為他的「守門人」，引發對「貝特」過度干預的強烈不滿，尤其是在阿赫瑪德被指控以「過於自由派」為由，破壞原本預期將接替何梅尼的主要候選人之後。

戈爾卡表示，何梅尼之後的最高領袖哈米尼所建立的「貝特」，在規模上完全是另一個層級。此前的「貝特」只有數十名員工，但現在有4000人，還有另外4萬名附屬人員遍布整個政府部門。

哈米尼為每一個政府部會設立相對應的影子辦公室，任命負責外交、教育、文化事務與其他部門的實權副手，他們都被授權以確保政府政策符合他的意願。其他團隊則負責掌舵軍事與情報事務。川普曾於2019年對最高領袖辦公室實施制裁。

1989年就任最高領袖時，哈米尼缺乏德高望重的宗教資歷或民意支持，因此他開始透過安全部門與他的「貝特」來鞏固權力。由於他仰賴安全部門來鎮壓日益頻繁的異議浪潮，包括數個月前開火擊斃數千名街頭抗議者，哈米尼身邊圍繞著伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的軍事指揮官。

華府智庫「保衛民主基金會」資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，隨著穆吉塔巴出任最高領袖，該職位的宗教分量進一步下降。儘管官方聲明立即開始稱呼他為「阿亞圖拉」，但穆吉塔巴只是1名中階神職人員。

塔勒布魯說，哈米尼父子在宗教上都不具備擔任該職位的資格，幾乎可以肯定，穆吉塔巴將效法他的父親，培養與安全部門的關係。

戈爾卡指出，穆吉塔巴被認為與革命衛隊有著更緊密的糾葛，特別是因為他負責審查最新一代指揮官的任命，而且他與這些人的淵源可追溯至他十幾歲的時候，當時他在兩伊戰爭末期擔任非戰鬥職務。

父親接任最高領袖時年僅22歲的穆吉塔巴，是在「貝特」體系內逐漸成熟的。在那些年裡，德黑蘭政權的獨裁傾向已日益掩蓋從1979年伊斯蘭革命中誕生的神權政治。

戈爾卡直言，在哈米尼領導下，伊朗已從神權政體走向神權安全體系；而現在，在穆吉塔巴治下，它正朝著更徹底的國安國家邁進。

