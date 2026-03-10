歐盟承認「戰略錯誤」 馮德萊恩宣示重返核能

法國總統馬克宏（左起）、歐盟執委會主席馮德萊恩與國際原子能總署署長葛羅西10在法國出席歐盟核能高峰會。（法新社）

面對油價飆升與中東地緣政治危機，歐盟執委會主席馮德萊恩10日於巴黎核能峰會上坦承，歐洲過去放棄核電是一項「戰略錯誤」。她強調，過度依賴不穩定的化石燃料進口，已讓歐洲在結構上處於劣勢，歐盟將全力轉向支持創新核能技術，以確保能源安全。

法新社報導，歐盟此次政策急轉彎，導火線為美以聯手襲擊伊朗及德黑蘭的報復行動，導致全球能源樞紐荷姆茲海峽運作幾近停擺。雖歐盟官員稱局勢尚未達2022年烏俄戰爭時的危機等級，但高昂能源成本已嚴重削弱歐洲產業對亞洲與美國的競爭力。馮德萊恩直言：「放棄可靠、低碳且負擔得起的核能，代價慘痛。」

請繼續往下閱讀...

馮德萊恩承認錯誤之際，正值歐盟為扭轉頹勢，擬推出新能源計畫，包含撥款兩億歐元擔保，資助小型模組化反應爐（SMRs）等先進技術。此類反應爐發電量雖僅傳統機組三分之一，但建造簡便、安全性高，目標於2030年代初投入運作。資金將源自歐盟排放交易體系（ETS），並同步簡化成員國監管審批流程，力爭追趕中美核能發展步伐。

核能議題在歐洲長期具爭議性。自福島與車諾比核災後，核電一度被視為禁忌，歐盟重心轉向再生能源。但烏俄戰爭促使各國重新評估，法國、荷蘭、瑞典及比利時紛紛擁抱核電，德國總理梅爾茨亦檢討關廠決策為重大失誤；唯奧地利仍堅決反對，西班牙則力挺綠能。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）10日讚揚此舉打破禁忌，首度將核能納入核心產業戰略。但專家提醒，建新廠曠日費時，短期內綠能仍將主導歐盟電力結構。據歐盟統計局數據，2024年電力供應中，再生能源佔比達47%，核能僅23%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法