距川習會僅剩3週 傳北京不滿美方準備不足

距離美國總統川普與中國國家主席習近平舉行高峰會僅剩3週，消息人士透露，北京對美方準備不足感到挫折，認為這場具里程碑意義的峰會可能侷限於貿易協議，而未觸及關鍵的外交與安全事務。

彭博10日引述1名熟悉籌備工作的人士透露，中國官員對川普3月31日抵達前所謂的「最後一刻」規劃感到不滿。另1名未獲授權公開發言的知情人士表示，白宮缺乏關於川普對此次訪問期望的溝通，也是北京面臨的問題。

中國的挫折感部分源自於白宮背離北京接待美國高階官員、為國是訪問奠定基礎的標準作法。例如，在川普2017年上一次訪問中國之前，美國在川普抵達前幾個月，就派出國務卿與商務部長前往中國。

白宮未回覆置評請求。中國外交部則表示，雙方「就兩國元首的互動保持溝通」，但未進一步說明。

知情人士指出，1支由較低階官員組成的先遣團隊，已於本月稍早抵達北京。為了發出雙方仍致力於領袖峰會的明確訊號，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，預計本週末在巴黎舉行最新一輪會談，這類會談通常聚焦於貿易。

中預計買500架波音客機 換美出口H200晶片

彭博此前曾報導，在缺乏更細緻協調的情況下，商業協議看來將成為峰會的主要成果，包括中國向波音公司（Boeing）訂購500架客機等。川普也希望能達成協議，讓輝達（Nvidia）將其先進的H200晶片出口給非軍方的中國企業。

議程也可能納入中國在美國的投資、電動車與電池產業，以及人工智慧（AI）與民間交流。

川普計畫訪問北京之際，華府正處於忙亂之中。近幾週來，川普對伊朗發動軍事行動，而在關稅制度初步架構被最高法院裁定違法後，川普政府也急於尋找替代方案，並試圖在烏克蘭與俄羅斯之間促成和平協議。

川普2月底發表年度國情咨文（State of the Union address），為關鍵的期中選舉揭開序幕。儘管演說長達近2小時創下紀錄，但他並未直接提及中國。

曾為中國外交部提供建言的上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯聲稱，從中方的角度來看，峰會議程的頭號議題將是台灣，「不是貿易。不是投資。不是科技。」

峰會細節尚未獲得北京確認，北京通常只會提前幾天公布高層領袖的行程細節。另1名知情人士表示，中國曾提議川普在4月底訪中，以爭取更多時間進行準備。

