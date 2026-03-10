G7釋戰備儲油難緩油價飆漲 解決之道只有這招

緊急釋出戰備儲油對緩解油價上漲，成效有限。（法新社）

中東戰火引發油價飆漲，全球主要經濟體研議緊急釋出戰備儲油，不過美國有線電視台（CNN）報導，此舉對於全球原油需求而言，僅是杯水車薪，全球每日消耗1億桶原油，一次性的緊急釋油將無法填補荷姆茲海峽長期封閉引發的原油需求缺口。

能源智庫「未來資源研究所」（Resources for the Future）研究員雷米（Daniel Raimi）說，緊急釋油「雖非完全無效，但效果相當微小；考慮到全球石油貿易量，大約每日1億桶，協調釋出戰備儲油對全球油價的影響將非常有限」。

7大工業國集團（G7）暗示可能釋出戰備儲油，在9日召開緊急視訊會議後，相關國家發表聯合聲明說，「我們準備好採取必要措施，包括釋放儲油，以支持全球能源供應」。該集團成員包括加拿大、法國、德國、義大利、英國、日本與美國。

2022年俄國入侵烏克蘭使油價暴漲後，G7協同釋出2.4億桶原油，包括美國1.8億桶的戰備儲油。

汽油價格確實從2022年6月的每加侖5美元最高價下滑，但專家說，G7的釋油助益不大，美國財政部2022年7月的分析顯示，每加侖汽油價格僅下降17至42美分。

荷姆茲海峽重啟通行

當前讓油價下降的最重要方法是重啟航運幾乎停頓的荷姆茲海峽。全球20%原油都取道該海峽運輸。

拉皮登能源集團（Rapidan Energy Group）創辦人兼總裁麥克納利（Robert McNally）指出，「除非荷姆茲海峽的航運交通盡快恢復並持續，否則戰備儲油的釋出將只是短暫喘息，之後油價將再度飆漲」。

全球每日消耗1億桶原油，任何一次性的釋油都無法彌補荷姆茲海峽長期關閉造成的原油需求缺口，如果戰爭持續，現在釋出戰備儲油也將限縮未來的選擇。

在烏俄戰爭前，美國的戰略儲油約6億桶，如今降至4.15億桶。國家能源分析中心（National Center for Energy Analytics）訪問學者阿金森（Neil Atkinson）說，「緊急儲備的問題在於只能使用一次，用完了就沒有了」。

