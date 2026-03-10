阿聯成報復攻擊頭號目標 伊朗看中杜拜對全球心理、經濟衝擊

阿布達比的札伊德港（Zayed Port）1日遭伊朗攻擊，冒出濃煙。（法新社）

美國和以色列襲擊伊朗，戰事進入第11天，伊朗正試圖藉由攻擊周邊的美國盟邦，升高對華府的壓力，其中以阿拉伯聯合大公國首當其衝。《美國有線電視新聞網》（CNN）10日報導，伊朗將阿聯列為對周邊美國盟邦報復攻擊的頭號目標，除了打擊在當地美軍資產，也在於戰火波及全球經貿樞紐杜拜，可能帶來的心理、經濟衝擊。

CNN報導指出，開戰至今11天，遭伊朗報復攻擊的波斯灣阿拉伯國家中，以阿聯首當其衝。根據阿聯國防部說法，開戰以來已經有超過1700枚飛彈和無人機朝該國發射，其中90%被攔截。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）日前表示，他們60%火力用於打擊鄰近阿拉伯國家的美國基地和戰略利益，其餘用於攻擊以色列。

美國總統川普上週接受CNN訪問時坦言，伊朗攻擊其阿拉伯鄰國，是這場戰爭最令他感到意外之處。

倫敦政經學院國際關係教授傑吉斯（Fawaz Gerges）表示，杜拜是全球化的中心，「伊朗領袖視杜拜為西方全球經濟系統的基礎⋯⋯那裡（受到衝擊）震動的是全球經濟，而非僅是杜拜、阿聯」。另外一個關鍵是觀感。杜拜國際飯店遭被攔截的無人機碎片波及起火，以及杜拜國際機場遭攻擊等畫面，可產生顯著的心理衝擊。

傑吉斯指出，諷刺的一點是，在德黑蘭遭美國持續制裁下掙扎時，阿聯多年來一直是伊朗的重要經濟命脈，是伊朗第二大商貿夥伴，僅次於中國。根據世界貿易組織（WTO）資料，2024年雙邊貿易額達280億美元。

然而，另一方面，阿布達比也是華府的長期戰略盟友，去年被美國列為「主要國防夥伴」，阿聯很清楚表明，在其安全議題上信任誰。而這份聯盟關係被伊朗拿來當作攻擊阿聯的理由。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）學者瓦基爾（Sanam Vakil）指出，在伊朗意圖對美國和其盟邦造成痛苦上，阿聯符合多個條件，「透過打擊阿聯，伊朗針對的不僅是美國的重要夥伴，也是在釋放訊息：即使是擁有數百萬名外僑、全球金融、航空和貿易主要節點的國家，也無法免於成為攻擊目標」。

阿聯社會對於遭伊朗攻擊，已從一開始的震驚轉為憤怒。阿聯媒體《國民報》（The National）總編輯奧萊比（Mina Al-Oraibi）表示，戰爭初期有人對美以軍事行動感到不滿，但是，「伊朗開始攻擊阿聯和其他國家後，這股憤怒和不公感就非常迅速轉向德黑蘭」。

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨即反擊，杜拜國際機場陷入混亂狀態。（法新社）

