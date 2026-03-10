美以對伊朗戰爭目標現分歧 川普面臨國內政治壓力

美國總統川普（右）和以色列總理納坦雅胡（左），對伊朗開戰的目標出現分歧。（美聯社檔案照）

美國與以色列聯手攻擊伊朗10天後，美國總統川普面臨政治壓力，也不認同以色列的長期目標。在民眾對戰爭的看法上，兩國出現明顯分歧，大多數以色列人熱烈支持這場行動，美國人的支持率卻創下歷史新低。

法新社報導，隨著油價飆升，川普9日向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，戰爭「差不多」結束了，儘管他稍早曾與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將進行數週、甚至數月的攻擊。

在這個擁有1000萬人口的城市周邊的燃料庫遭到以色列攻擊後，德黑蘭居民8日醒來時，面臨黑煙蔽日、令人窒息的末日景象，讓美國官員感到不安。

就連多年來一直敦促對伊朗開戰的川普盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），也呼籲以色列「請謹慎選擇目標」。葛蘭姆在社群平台X寫道：「我們的目標是以一種不會在該政權垮台時，削弱他們展開更美好新生活機會的方式，來解放伊朗人民。」

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）常務董事辛赫（Michael Singh）表示，美國與以色列的目標大致相似，但並非完全相同。以色列希望永久削弱由神職人員領導、支持巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）的德黑蘭，這是以色列在中東地區奉行的戰略。

曾在前總統布希（George W. Bush）任內擔任白宮中東事務最高顧問的辛赫指出，美國對長期衝突可能沒有那麼大的胃口，特別是因為華府在其他戰區有優先事項，而以色列顯然沒有，「而且我們可以收拾包袱回家，但以色列不行。」

納坦雅胡與川普都曾對伊朗人推翻這個神權政體表示贊同，但雙方都沒有將此作為明確的目標。川普多年來一直譴責美國在中東的干預主義，他的目的主要是削弱其軍事力量。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）向記者表示，美國面臨的「迫在眉睫威脅」，是以色列已決定攻擊伊朗，而伊朗隨後將對美軍進行報復，這番話引發側目。

以色列在川普所屬的共和黨內仍保有強大支持，但民主黨右翼的少數知名人士，指責川普盲目跟隨以色列捲入區域戰爭。

昆尼皮克大學（Quinnipiac University）9日發布的民調結果顯示，略微過半數（53％）的美國人反對在伊朗採取軍事行動，還有44％受訪者認為，美國過度支持以色列。

蓋洛普（Gallup）近期的一項民調發現，在2023年10月7日哈瑪斯發動攻擊後，以色列在無情的轟炸中將加薩走廊化為廢墟，如今在雙方的衝突中，同情巴勒斯坦人的美國人首次多於同情以色列人。

被視為2028年極可能成為民主黨總統候選人的加州州長紐松（Gavin Newsom），最近質疑美國對以色列的援助，批評以色列是「種族隔離國家」（apartheid state），引發以色列強烈不滿，這對一位主要的美國政治角逐者來說，這在過去是不可想像的。

曾在中東問題上擔任美國資深談判代表、現為卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員的米勒（Aaron David Miller）表示，由於以色列今年將舉行選舉，納坦雅胡變得更加依賴川普，希望展現他擁有美國總統的支持。

米勒說，當川普喊停的時候，對伊戰事就會停止，無論以色列是否覺得任務已經達成，因為川普對納坦雅胡所擁有的影響力，在歷任總統與以色列總理的關係史上，堪稱前所未見。

