牽動石油供應、投資 紐時：中東戰火擴大 加劇中國經濟風險

美國與以色列2月底對伊朗發動空襲，引發德黑蘭報復，波斯灣地區陷入衝突，大幅衝擊全球能源、海運市場運作。尤其作為伊朗盟友與貿易夥伴的中國，近年對中東石油依賴和產業投資顯著增加。面對中東戰火存在擴大的可能性，北京所面臨的經濟風險也隨之升高。

紐約時報9日分析，由於美中貿易緊張，中國難以再向曾為最大市場的美國大量出口貨物。北京所開發的新市場，包括中國汽車銷售成長最快速的阿拉伯聯合大公國，沙烏地阿拉伯及其周邊國家，則對中國的鋼鐵需求倍增。

中國2025年對中東的出口額成長速率，達到對世界其他地區近2倍。政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國區總監王丹指出，2019至2024中國對中東的直接投資，達到890億美元（約台幣2.85兆）。

中國與中東的貿易關係如今壟罩在戰火之下。伊朗的報復打擊涵蓋港口、船隻、管線、海水淡化廠、資料中心和其它橫跨整個區域的關鍵基礎建設。特別是乘載中國能源和貨物的重要水道荷姆茲海峽，在德黑蘭的封鎖下，近乎全面停擺。

中國從波斯灣地區進口的海運原油量略高於總量的5成，其中又有約四分之一來自伊朗。根據產業數據公司克普勒（Kpler）統計，中國是伊朗石油主要買家，2025年的海運原油的進口佔比率略高於13%。失去伊朗的原油供應，迫使中國得尋覓其他價格昂貴的替代來源。

