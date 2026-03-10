川普「能源自由流動」承諾落空 荷姆茲海峽航運仍陷停擺

圖為2021年1月4日，伊朗革命衛隊船隻護送一艘在波斯灣遭扣押、懸掛南韓國旗的油輪。（美聯社檔案照）

儘管美國總統川普於6日已誓言「確保全球能源自由流動」，並推出緊急措施試圖重啟荷姆茲海峽航運，但英國衛報10日報導，據海事記錄顯示，自承諾發表以來，至今僅有兩艘與伊朗或俄羅斯無關的船隻，敢於穿越這條危險水道。

荷姆茲海峽是全球戰略咽喉，正常每日約百艘船隻進出波斯灣。然而為回應美以攻擊，伊朗已實質封鎖海峽，並在危機初期攻擊至少十艘試圖穿越的船隻。根據船舶追蹤機構克普勒（Kpler）指出，6日至今僅兩艘非關聯船隻成功通過：一是由希臘公司營運、懸掛賴比瑞亞國旗的中國製油輪「神龍號」（Shenlong），該船關閉應答器隱蔽行蹤後駛往印度；二是同樣懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「中洋號」（Sino Ocean），其訊號明確標示為中國船東與船員。

除此之外，上週末僅約八艘船隻進出，且均與伊朗或俄羅斯有關聯，包括受制裁的油輪及被美方列為「黑暗艦隊」的液化石油氣運輸船。雖可能有其他船隻隱蔽通過，但整體活動寥寥無幾，凸顯戰爭衝擊。

面對僵局，川普宣布啟動200億美元再保險計畫，並呼籲船東「拿出勇氣」駛入戰區，甚至暗示可能動用海軍護航。然而保險業者警告，護航反而可能使船隻成為更明顯目標。受此影響，油價9日曾飆升至每桶119美元，創2022年以來新高，後因川普同日宣稱，戰爭能很快結束而回落至90美元以下。

克普勒分析師萊特（Matthew Wright）指出，即便運費高漲，船東仍憂心飛彈與無人機攻擊風險，在安全環境未改善前，能源流動將極度有限。他預估，若靠外交解決，運輸流通或需一至三週恢復；若伊朗採取類似葉門「青年運動」組織的分散式作戰，危機恐持續數月。

此外，七大工業國集團（G7）財長9日會議，雖表示將採取必要措施支持能源供應，但未能就釋放戰略原油儲備達成協議。若實施，這將是自2022年俄烏戰爭以來的首次。

