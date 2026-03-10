為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟生育率持續下滑 創2001年來新低

    2026/03/10 22:59 中央社
    歐盟旗幟。（彭博檔案照）

    歐盟旗幟。（彭博檔案照）

    歐盟國家的生育率持續下滑，根據歐盟統計局發布的最新數據，2024年歐盟成員國的總和生育率為1.34，略低於2023年的1.38，創下2001年有統計數字以來的新低。

    根據這份統計，2024年時歐盟共有355萬名兒童出生，粗出生率為7.9。相較之下，2000年的粗出生率為10.5，明顯下滑。「粗出生率」是衡量人口出生的基礎指標之一，指一年內每1000名人口中的活產嬰兒數。

    近幾十年來，歐洲的生育率普遍下降，成為歐盟人口成長趨緩的原因之一。

    統計指出，在2024年，歐盟的總和生育率為1.34，即平均每位婦女一生生育1.34個孩子，創下了2001年有這項統計數字以來的新低。2001年與2002年的總和生育率均為1.43，隨後一路上升到2008年和2010年的相對高點1.57；隨後進入震盪期，曾於2013年時降至1.51，並於2016年再次回到1.57。

    2021年開始，總和生育率大幅下滑，一路從1.53跌至2024年的新低1.34。

    這份統計數據中也提及，一般已開發國家通常認為，在不考慮移民等人口移動的情形下，總和生育率2.1才能維持人口規模不變。若總和生育率低於1.3，則被視為「極低生育率」。

    進一步分析女性生育年齡的變化，2001年至2024年間，歐盟女性生育時的平均年齡從29歲上升至31.3歲。

    若是以國家區分，在歐盟成員國中，2024年總和生育率最高的是保加利亞，總和生育率為1.72，其次是法國的1.61和斯洛維尼亞的1.52；總和生育率最低的國家則是馬爾他、西班牙和立陶宛，分別為1.01、1.10、1.11。

