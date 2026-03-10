小心不要被消滅！ 伊朗安全首長暗示川普人身安全

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。（路透檔案照）

伊朗安全事務首長、最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）10日強硬表示，伊朗不怕敵人的「空洞威脅」，並隱晦地威脅美國總統川普的人身安全，警告川普小心「不要被消滅」。

《法新社》10日報導，拉里賈尼在社群平台X發文，稱「伊朗不怕你的空洞威脅，就連比你強大的，都不能消滅伊朗」，他接著寫道「小心你自己不要被消滅！」

這篇發文內容時值川普前一天發文，揚言若伊朗阻止石油通過荷姆茲海峽運輸，就會更嚴厲打擊伊朗。川普的發文寫道：「假如伊朗有任何阻止原油在荷姆茲海峽運輸的舉動，他們將遭美國比他們迄今為止所遭遇的猛烈20倍打擊」，而且將讓伊朗幾乎不可能再重建。

全球將近20%的原油貿易經由荷姆茲海峽運輸，在這場戰爭中已經被嚴重干擾。伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言，只要戰爭持續，要讓「連一公升的石油都無法從此區域出口」到美國和以色列盟邦。

《路透》報導，拉里賈尼在10日的發文中說，荷姆茲海峽不是成為造福所有人的和平與繁榮之海，就是成為「好戰者」的潰敗與苦難之道。

