防被伊朗用來攻擊美盟邦 商業衛星公司延後2週發布中東影像

行星實驗室衛星照顯示3月1日度拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）情況。（美聯社檔案照）

伊朗戰事持續，外界關注戰事外溢風險，提供商業衛星影像服務的美國「行星實驗室」（Planet Labs PBC）公司，擔心其影像資訊被用於攻擊北大西洋公約組織（NATO）成員國，原本中東地區衛星影像延後4天發布，現在進一步延長為延後2週發布。

《彭博》（Bloomberg）10日報導，總部設於舊金山的行星實驗室10日宣布這項決定，同時，該公司也擴大與伊朗戰爭有關的觀測區域範圍，納入伊朗全境、附近的美國盟邦基地、波斯灣國家以及當前衝突區。

行星實驗室透過電子郵件發表的聲明指出，「確實有對於行星實驗室伊朗相關資訊之使用的憂慮」，該公司已經決定採取額外、預防性措施，確保其衛星影像不會被敵對軍事行動，用來鎖定盟國或北約夥伴國家人員與平民。

這項決定凸顯商業衛星營運者，在現代衝突中愈加重要的戰略角色，高解析度觀測資料，除了可為金融市場與媒體提供即時資訊，也能迅速形塑軍事行動之規畫。過去這類資訊由政府嚴密掌握，不過如今，地球觀測已是規模數十億美元的產業，向全球客戶提供接近即時的影像情報。

行星實驗室表示，並非受任何政府要求，而是公司自行做此決定，用意是主動限制其衛星影像在衝突期間被誤用可能帶來的風險。上週該公司才宣布，把遭伊朗無人機攻擊的波斯灣國家衛星影像，延後96小時對外發布。

