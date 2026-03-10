為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    防被伊朗用來攻擊美盟邦 商業衛星公司延後2週發布中東影像

    2026/03/10 20:30 編譯管淑平／綜合報導
    行星實驗室衛星照顯示3月1日度拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）情況。（美聯社檔案照）

    行星實驗室衛星照顯示3月1日度拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）情況。（美聯社檔案照）

    伊朗戰事持續，外界關注戰事外溢風險，提供商業衛星影像服務的美國「行星實驗室」（Planet Labs PBC）公司，擔心其影像資訊被用於攻擊北大西洋公約組織（NATO）成員國，原本中東地區衛星影像延後4天發布，現在進一步延長為延後2週發布。

    《彭博》（Bloomberg）10日報導，總部設於舊金山的行星實驗室10日宣布這項決定，同時，該公司也擴大與伊朗戰爭有關的觀測區域範圍，納入伊朗全境、附近的美國盟邦基地、波斯灣國家以及當前衝突區。

    行星實驗室透過電子郵件發表的聲明指出，「確實有對於行星實驗室伊朗相關資訊之使用的憂慮」，該公司已經決定採取額外、預防性措施，確保其衛星影像不會被敵對軍事行動，用來鎖定盟國或北約夥伴國家人員與平民。

    這項決定凸顯商業衛星營運者，在現代衝突中愈加重要的戰略角色，高解析度觀測資料，除了可為金融市場與媒體提供即時資訊，也能迅速形塑軍事行動之規畫。過去這類資訊由政府嚴密掌握，不過如今，地球觀測已是規模數十億美元的產業，向全球客戶提供接近即時的影像情報。

    行星實驗室表示，並非受任何政府要求，而是公司自行做此決定，用意是主動限制其衛星影像在衝突期間被誤用可能帶來的風險。上週該公司才宣布，把遭伊朗無人機攻擊的波斯灣國家衛星影像，延後96小時對外發布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播