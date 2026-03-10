發文回嗆川普 伊朗安全官員：小心人身安全

伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（見圖）在X平台發文回嗆美國總統川普。（法新社資料照）

美國總統川普昨（9日）在社群平台發文警告伊朗，若阻止石油通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美軍將發動「20倍力道」的打擊。伊朗安全官員拉里賈尼今（10日）回應說，伊朗無懼於川普的嘴砲威脅，更嗆聲川普小心人身安全。

《美聯社》報導，針對川普在Truth Social發出的警告言論，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）今日在X平台發文回應，他說：「伊朗這個甘願犧牲的國度不懼怕你空洞的威脅。即使比你更大的國家都無法消滅伊朗。你注意一點，別被消滅了。」

請繼續往下閱讀...

伊朗曾被指控策劃暗殺川普。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月4日透露，伊朗有支部隊企圖暗殺川普，但該單位的領導人已被擊斃。

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛

فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…

فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi — Ali Larijani | علی لاریجانی （@alilarijani_ir） March 10, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法