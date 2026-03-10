為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    發文回嗆川普 伊朗安全官員：小心人身安全

    2026/03/10 20:35 即時新聞／綜合報導
    伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（見圖）在X平台發文回嗆美國總統川普。（法新社資料照）

    伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（見圖）在X平台發文回嗆美國總統川普。（法新社資料照）

    美國總統川普昨（9日）在社群平台發文警告伊朗，若阻止石油通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美軍將發動「20倍力道」的打擊。伊朗安全官員拉里賈尼今（10日）回應說，伊朗無懼於川普的嘴砲威脅，更嗆聲川普小心人身安全。

    《美聯社》報導，針對川普在Truth Social發出的警告言論，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）今日在X平台發文回應，他說：「伊朗這個甘願犧牲的國度不懼怕你空洞的威脅。即使比你更大的國家都無法消滅伊朗。你注意一點，別被消滅了。」

    伊朗曾被指控策劃暗殺川普。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月4日透露，伊朗有支部隊企圖暗殺川普，但該單位的領導人已被擊斃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播