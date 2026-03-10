抗議AI公司侵權！英國石黑一雄等近萬名作家出版「空白書」

英國近萬名作家，共同發表了一本「空白書」，抗議人工智慧公司未經授權擅用其作品。（擷取自X@HuDa_NaIm92）

英國版權法改革在即，石黑一雄、格雷戈里及奧斯曼在內的近萬名作家，共同發表了一本全書內容完全空白、僅署名抗議的特殊著作《別盜用這本書》（Don’t Steal This Book），以抗議科技公司使用其作品，訓練人工智慧（AI）的行為。

綜合外媒報導，包括諾貝爾文學獎得主石黑一雄（Kazuo Ishiguro）、知名歷史小說家格雷戈里（Philippa Gregory）及奧斯曼（Richard Osman）在內的近萬名作家，聯合出版了一本名為《別盜用這本書》（Don’t Steal This Book）的特殊著作。這本書除了一份參與抗議活動的作者屬名外，全書內容完全空白，以此諷刺AI科技公司在未經授權與支付費用的情況下，擅自使用作家們的畢生心血來訓練人工智慧模型。

抗議活動的起因在於，英國政府即將於3月18日提交的版權法改革評估。目前政府提出的方案中，最令創意產業不安的是一項Opt-out制度：除非原創者明確表示「拒絕授權」（Opt-out），否則AI公司將獲准自由調取受版權保護的作品。此外，業界也憂心政府擬為「商業研究」設立的版權豁免權，將成為科技巨頭規避法律責任的巨大漏洞。

面對科技巨頭聲稱「放寬版權限制能促進經濟成長」，顧問公司Oliver and Ohlbaum也特地針對微軟等科技巨頭支持的經濟模型進行審查，抨擊其說法為「幻想經濟學」。研究指出，阻礙AI發展的真正瓶頸在於電力供應與人才短缺，而非版權保護，削弱版權法非但不能提振英國經濟，反而會對引領全球的英國文化產業，造成不可逆的毀滅性打擊。

此次「空白書」行動由作曲家兼版權保護倡議家雷克斯（Ed Newton-Rex）發起，他指出，當前的生成式AI產業實質上是建立在「掠奪他人作品」的基礎上，並反過頭來與原創者競爭。此立場也獲得樂壇巨星艾爾頓強（Elton John）支持，他痛斥政府向科技公司傾斜的立場是「徹底的失敗」。

目前，部分作家已在倫敦書展同步舉辦AI許可倡議。非營利出版商授權服務公司也正在創建集體授權活動，旨在為AI訓練提供合法的版權使用路徑，確保創作者能獲得應有的報酬與尊重。

在多數民意與意產業壓力下，據傳內閣正考慮延後做出最終決定。政府發言人對此表示，官方致力於建立一個既能保護人類創意、又能推動創新的版權機制，並承諾將持續與創意部門保持密切溝通，將在18日前匯報最新進展。

