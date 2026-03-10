為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    伊朗揚言打長期戰 打到經濟痛苦逼川普退讓

    2026/03/10 19:04 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問、前外長哈拉濟。（歐新社檔案照）

    伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問、前外長哈拉濟。（歐新社檔案照）

    在美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動到10日進入第11天，伊朗態度依然強硬，一名政府高層9日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問警告，伊朗政府準備與美國打一場長期戰爭，並且有意持續攻擊周邊波斯灣國家，施壓這些國家說服川普從衝突中退讓。

    伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問、前外長哈拉濟（Kamal Kharazi），9日在德黑蘭接受CNN獨家專訪，表明前述態度。他說，「我看不見還有任何外交空間」，並指控川普「欺騙他人，未信守他的承諾」，伊朗在兩次談判中經歷到這一點，「他們在我們正在談判時攻擊我們」。

    哈拉濟揚言，「除非經濟壓力累積到其他國家願意介入，來保證終止美國和以色列人對伊朗的侵略，否則沒有空間」；他暗示波斯灣和更廣泛地區國家，需要對美國施加壓力，促使華府結束戰爭。

    他說，就通貨膨脹、能源短缺而言，「這場戰爭已經對其他國家產生很大壓力、經濟壓力」，若持續下去，「這股壓力會進一步升高，其他國家將不得不介入」。

    美以聯合對伊朗發動軍事行動以來，德黑蘭已攻擊中東多國，宣稱目標是在波斯灣國家的美國利益，但是也時傳住宅建築、機場遇襲。根據能源市場分析公司Rapidan Energy Group的歷史數據估計，目前這場戰爭已導致全球約20%石油供應中斷，影響規模是1956到1957年蘇伊士危機（Suez Crisis）期間紀錄的2倍。

    在哈拉濟受訪時，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）剛被推舉為最高領袖。被問及伊朗軍方與最高領導階層立場是否一致，他說：「是的，完全一致」。

