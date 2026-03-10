美軍考慮護航荷姆茲海峽 防長赫格塞斯：加強攻擊伊朗

美國國防部長赫格塞斯表示，美國今日將加強攻擊伊朗的力道。（歐新社資料照）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，美國今（10）日將加強攻擊伊朗的力道，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則說，美軍正在多方考慮護送船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的方案。

綜合《路透》、《美聯社》報導，赫格塞斯今日在五角大廈的記者會上對媒體表示：「今天將再次成為我們在伊朗境內最激烈的空襲日。」

一同出席記者會的凱恩補充說，軍方正在考慮護送船隻通過荷姆茲海峽的方案，但目前尚未被要求護航船隻，若是接獲要求，軍方會向總統川普說明行動方案。

赫格塞斯還提到，伊朗攻擊中東鄰國是一種絕望的舉動，只會讓中東各國立場倒向美國，「我不會說我們完全預料到他們會是這種反應。」

伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）稍早在X平台嗆聲川普「注意人身安全」，之後他又用多種語言發文說，「荷姆茲海峽要麼成為和平與繁榮之道，要麼成為好戰者的失敗與苦難之道。」

霍尔木兹海峡要么成为所有人的和平与繁荣之道，要么成为好战者的失败与苦难之道。 — Ali Larijani | علی لاریجانی （@alilarijani_ir） March 10, 2026

