傳美抽調韓愛國者飛彈支援中東 李在明只說「沒立場阻止」

駐韓美軍基地內的「薩德」系統發射車。（歐新社檔案照）

南韓總統李在明10日主持國務會議。（歐新社）

傳美國已將部署南韓的愛國者飛彈、薩德系統等武器調往中東，因應對伊朗戰爭之際，南韓總統李在明10日未證實此事，但表示，即使駐韓美軍戰力被外調，也不影響南韓遏制北韓戰略；李在明的談話中也透露，南韓雖然反對此舉，但是沒有立場阻止美軍調動。

《韓聯社》報導，李在明10日主持國務會議，會上針對駐韓美軍戰力被調往中東的可能性，表示政府期待駐韓美軍在維護朝鮮半島和平與穩定方面，全面發揮作用，並認為迄今已作出了貢獻；政府雖然反對駐韓美軍依照本國軍事需求調派部分防空武器，但是韓方意見難以得到全面貫徹，也是客觀現實。

李在明強調南韓的軍事防禦支出和軍事實力排名全球第5，全年國防支出為北韓國內生產總值（GDP）的1.4倍，北韓雖然具備核武器，但其常規武器力量不比南韓，因此，即便駐韓美軍武器被外調，也不會對南韓防禦態勢產生較大影響。

《路透》10日報導也引述李在明在同一場會議上的談話，指最近看似有關於駐韓美軍調走部份武器之事的爭議，首爾雖然表達反對，卻沒有立場提出要求。

韓聯社報導，美軍從駐南韓部隊永久調出部份戰力，須與南韓協商，但是有期限的調動則僅通報即可，這次調遣駐韓美軍部份戰力是臨時措施，向韓方通報即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法