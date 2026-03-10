為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列駐法國大使：伊朗戰爭目標進度超前

    2026/03/10 17:58 編譯張沛元／綜合報導
    以色列駐法國大使札卡10日表示，對伊朗的戰爭目標進度超前。圖為示威群眾7日在法國巴黎艾菲爾鐵塔前抗議伊朗伊斯蘭政權。（路透）

    以色列駐法國大使札卡10日表示，對伊朗的戰爭目標進度超前。圖為示威群眾7日在法國巴黎艾菲爾鐵塔前抗議伊朗伊斯蘭政權。（路透）

    以色列駐法國大使札卡（Joshua Zarka）10日表示，以色列在實現對伊朗的戰爭目標上進度超前，並稱該行動的目的是削弱伊朗當局，以遏制其對境外發動攻擊，以及讓伊朗人民能自行決定未來。

    札卡在接受法國BFM電視台訪問時表示，以國在戰爭之初被詢及會打多久時，就說過會持續數週，「這一說法並未改變。我們在實現戰爭目標上進度超前。」

    曾是以國首席伊朗事務外交官的札卡還說，此次行動的目標非僅限於終止伊朗的核子計劃，還包括削弱伊朗政府的權限，好讓伊朗人民能「掌握自身命運」，以及確保德黑蘭當局無法再發動境外攻擊。

    在被問到穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已接替亡父親哈米尼（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖時，札卡說，穆吉塔巴若奉行其父的立場，「（穆吉塔巴）也會被列入『清除名單』」。

    以色列也同時在遭背靠伊朗的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的攻擊後，對真主黨發動大規模軍事行動。黎巴嫩政府表示希望與以國直接對話以停止戰鬥，但札卡說，「貝魯特當局並未解除真主黨的武裝」。

    「現階段，我並不知道有任何舉行終戰談判的決定，」札卡說。「能結束（以黎）戰爭的是解除真主黨的武裝——這是黎巴嫩政府的抉擇」。

