戰爭衝擊能源！泰、越鼓勵遠距上班 印度餐廳恐關門

越南河內（Hanoi）加油站10日湧現排隊車潮。（路透）

中東戰火已實質干擾亞洲能源動脈，迫使各國進入緊急節能模式。印度政府週二起加強天然氣管控導致餐飲業恐現關門潮，泰國與越南則鼓勵員工遠距上班以節省燃料。

《法新社》報導，泰國與越南政府正式建議公務員與企業員工在家上班。泰國當局要求辦公室空調溫度不得低於26°C，並宣布暫停石油出口、限制柴油價格在每公升30泰銖（約同台幣）以下。越南政府也採取類似行動，除了鼓勵遠距辦公，更呼籲民眾減少使用私人車輛，以節省燃料支出。

請繼續往下閱讀...

全球第二大液化石油氣（LPG）買家印度，週二下令加強瓦斯管控。由於中東衝突干擾進口航次，印度石油部宣布，優先供應家庭、交通與民生瓦斯生產部門。這項政策導致高度依賴商用瓦斯的餐廳面臨生存危機，印度全國餐飲業協會（NRAI）警告，原料斷供將引發「大量關門」，部分業者目前僅剩1至2天的燃料存量，正被迫縮減菜單處理這項衝擊。

越南油價單週飆漲20% 街頭出現排隊加油長龍

能源供應壓力已轉嫁至民生終端。自戰火爆發以來，越南無鉛汽油價格已飆漲超過20%，各地加油站週二湧現長達數小時的排隊車潮。由於油源耗盡，河內已有數十家小型加油站，被迫暫時關閉或縮短營業時間。越南政府目前已緊急取消多項石油產品進口關稅，試圖平抑國內市場劇烈波動的燃油成本。

報導指出，這場戰事對亞洲生活的影響核心，在於荷姆茲海峽航運的受干擾。該海峽承載全球約20%的原油運輸量，由於伊朗部隊多次針對油輪發動攻擊，導致進口航次受阻。隨著區域衝突短期內難以平息，亞洲各國正被迫透過調整工作型態與實施能源管制，處理這場由遠方戰火引發的實質民生衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法