剛果共和國15日選總統 萬年老總統躺著選都贏 重點是5年後誰來接班

據信剛果共和國萬年總統恩圭索將能在15日總統大選中連任成功。圖為恩圭索2024年10月22日抵達俄羅斯出席金磚國家高峰會。（路透檔案照）

石油蘊藏量豐富的非洲中部國家剛果共和國（Republic of the Congo）15日舉行總統大選，已上台數十年的現任總統恩圭索（Denis Sassou Nguesso）幾乎篤定連任成功能繼續執政。然因現年82歲的恩圭索年事已高，再加上受限於總統任期限制下屆無法再選，因此外界的關注點並非本屆大選的勝負，而是誰會是恩圭索的政權接班人。

傘兵出身的恩圭索在1979年靠政變掌權，1992年參選剛果的首場多黨選舉但落敗，1997年在內戰後再次掌權，執政迄今累計近42年，是繼赤道幾內亞（Equatorial Guinea）總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）與喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）之後，執政時間長度排名第3的非洲領導人。

儘管恩圭索在這次大選中面臨另外6名候選人的挑戰，但總統大選籌委會的成員，幾乎都是由執政黨「剛果勞動黨」（Congolese Labour Party）所指派；2個剛果主要反對黨已抵制這場選舉，理由是選舉過程缺乏透明度，另有數名原可望問鼎總統寶座的潛在候選人，不是身陷囹圄就是流亡海外。

南非智庫「安全研究所」（Institute for Security Studies）研究員霍伊納西（Remadji Hoinathy）就說，15日的剛果總統大選不過是個形式，「真正的關鍵在於接下來會發生什麼事」。

儘管遭反對派抗議，剛果仍於2015年通過1項放寬總統任期限制的修憲案，讓恩圭索得以繼續執政；但該修憲對總統任期仍有限制，即不得超過3個5年任期－這意味除非再修憲，否則恩圭索15日連任成功後再5年，將是他最後1任總統任期。

恩圭索本人也已更公開論及接班問題，像是在上月28日的競選起跑集會上告訴年輕支持者，他本人的這個世代，正在為年輕世代來接班「鋪路」。據信恩圭索的潛在接班人之一，是其子丹尼斯－克里斯泰爾．薩蘇－恩圭索（Denis-Christel Sassou Nguesso）。丹尼斯－克里斯泰爾2021年進入剛果政府，擔任國際合作與公私合作部長，此後逐漸活躍於公眾視野。但部份分析家認為，丹尼斯－克里斯泰爾可能尚未做好接班準備。

