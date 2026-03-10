日修入管法 將推JESTA電子旅行授權

日本政府10日通過「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案的內閣決議。（資料照）

日本政府10日通過「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案的內閣決議。修正案將增設電子旅行授權制度「JESTA」，對入境旅客進行事前線上認證，目標將於2028年度開始實施。另外，日本也將在今年內提高外國人更新居留資格的手續費，從目前的1萬日圓提高到10萬至30萬日圓。

日本去年有4243萬名外國人入境，創下歷史新高，由於訪日旅客急速增加，入境審查等待時間過長成為一大問題。日本政府希望透過JESTA制度，讓旅客與日本人一樣使用自動臉部辨識通關系統，以縮短入境審查等待時間。

JESTA制度是參考美國的電子旅行授權系統 ESTA，適用對象為享有短期停留免簽證待遇的訪日旅客，部分為轉機而短暫入境日本的外國人也將納入JESTA審查對象。旅客需在出發前透過線上申請提交個人資料，由日本方面在入境前進行審查。申請者需申報職業、訪日目的等資訊。若未取得JESTA認證，航空公司等運輸業者將被義務要求拒絕其登機。

這項修正案已於今天向眾議院提出，目標於本會期通過，並於2028年度起實施。

另一方面，修正案也將提高居留資格更新的手續費用，政府統計至去年底在日本居留的外國人達413萬人，而且有增加的趨勢。目前居留資變格更或居留期間更新的手續費上限為1萬日圓，修正後手續費上限提高到10萬日圓，若為永久居留，手續費則提高到30萬日圓，等於調高30倍。

日媒報導，這也是自1981年以來首次調整相關上限。此舉是為了確保高市早苗政府推動外國人政策時所需的財源。

