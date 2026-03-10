為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日修入管法 將推JESTA電子旅行授權

    2026/03/10 17:24 駐日特派員林翠儀／東京10日報導
    日本政府10日通過「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案的內閣決議。（資料照）

    日本政府10日通過「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案的內閣決議。（資料照）

    日本政府10日通過「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案的內閣決議。修正案將增設電子旅行授權制度「JESTA」，對入境旅客進行事前線上認證，目標將於2028年度開始實施。另外，日本也將在今年內提高外國人更新居留資格的手續費，從目前的1萬日圓提高到10萬至30萬日圓。

    日本去年有4243萬名外國人入境，創下歷史新高，由於訪日旅客急速增加，入境審查等待時間過長成為一大問題。日本政府希望透過JESTA制度，讓旅客與日本人一樣使用自動臉部辨識通關系統，以縮短入境審查等待時間。

    JESTA制度是參考美國的電子旅行授權系統 ESTA，適用對象為享有短期停留免簽證待遇的訪日旅客，部分為轉機而短暫入境日本的外國人也將納入JESTA審查對象。旅客需在出發前透過線上申請提交個人資料，由日本方面在入境前進行審查。申請者需申報職業、訪日目的等資訊。若未取得JESTA認證，航空公司等運輸業者將被義務要求拒絕其登機。

    這項修正案已於今天向眾議院提出，目標於本會期通過，並於2028年度起實施。

    另一方面，修正案也將提高居留資格更新的手續費用，政府統計至去年底在日本居留的外國人達413萬人，而且有增加的趨勢。目前居留資變格更或居留期間更新的手續費上限為1萬日圓，修正後手續費上限提高到10萬日圓，若為永久居留，手續費則提高到30萬日圓，等於調高30倍。

    日媒報導，這也是自1981年以來首次調整相關上限。此舉是為了確保高市早苗政府推動外國人政策時所需的財源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播