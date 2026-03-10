美打擊委內瑞拉、伊朗 專家：控制石油來施壓中國

美國總統川普。（彭博）

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼，許多專家認為，這是美國總統川普政府國安戰略的一環，目的在對委內瑞拉、古巴、伊朗等與中國關係密切的國家施加軍事和經濟壓力，以制衡北京。

為了對抗美國，委內瑞拉、伊朗和古巴都與中國建立了密切關係。不過，今年1月美軍發動突襲行動，潛入委內瑞拉首都卡拉卡斯活捉該國總統馬杜羅至美國受審，並扶持較親美的副總統羅德里格斯擔任臨時總統。川普3月5日表示，古巴政權的垮台只是時間問題，暗示他的政府將在完成對伊朗的軍事行動後，會對古巴採取行動。

日媒報導，川普對這些國家採取的行動可被解讀為維持對中優勢的戰略一環。接近川普政府的專家指出，這項戰略是在去年12月4日啟動，當時川普政府公布「2025國家安全戰略」（NSS），正式宣告終結過去30年的全球化秩序方針，核心原則為「美國優先」與「實力和平」，並確立中國為美國主要長期威脅。

前美國中情局（CIA）特工、保守派軍事專家華勒（J. Michael Waller）表示，對伊朗政權的打擊，在很多方面都強力推進了川普針對共產中國的全球戰略。

美國對伊朗和委內瑞拉這2個產油國的空襲也重創了中國，中國占伊朗石油出口的逾8成，伊朗和委內瑞拉合計至少占中國石油進口的15%。去年中國在貿易談判中以切斷稀土供應作為威脅，迫使美國讓步；而作為回應，川普政府可能利用石油來向中國施壓。

由於中東地區局勢持續動盪，美國已向該地區投入大量軍事資源，瓦解伊朗的反美政權或許能讓美國將資源重新分配到印太地區。

美國退役海軍陸戰隊上校、保守派智庫「安全政策中心」（CSP）高級研究員紐夏（Grant Newsham）指出，在德黑蘭建立一個不那麼專制的政權將是巨大的優勢，因為伊朗是中東地區諸多麻煩的幕後黑手，而伊朗是靠中國在維持運作，如果中國退出，伊朗會崩潰這將使美國能把資源轉移到其他地方。

