為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美打擊委內瑞拉、伊朗 專家：控制石油來施壓中國

    2026/03/10 17:05 編譯盧永山／綜合報導
    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼，許多專家認為，這是美國總統川普政府國安戰略的一環，目的在對委內瑞拉、古巴、伊朗等與中國關係密切的國家施加軍事和經濟壓力，以制衡北京。

    為了對抗美國，委內瑞拉、伊朗和古巴都與中國建立了密切關係。不過，今年1月美軍發動突襲行動，潛入委內瑞拉首都卡拉卡斯活捉該國總統馬杜羅至美國受審，並扶持較親美的副總統羅德里格斯擔任臨時總統。川普3月5日表示，古巴政權的垮台只是時間問題，暗示他的政府將在完成對伊朗的軍事行動後，會對古巴採取行動。

    日媒報導，川普對這些國家採取的行動可被解讀為維持對中優勢的戰略一環。接近川普政府的專家指出，這項戰略是在去年12月4日啟動，當時川普政府公布「2025國家安全戰略」（NSS），正式宣告終結過去30年的全球化秩序方針，核心原則為「美國優先」與「實力和平」，並確立中國為美國主要長期威脅。

    前美國中情局（CIA）特工、保守派軍事專家華勒（J. Michael Waller）表示，對伊朗政權的打擊，在很多方面都強力推進了川普針對共產中國的全球戰略。

    美國對伊朗和委內瑞拉這2個產油國的空襲也重創了中國，中國占伊朗石油出口的逾8成，伊朗和委內瑞拉合計至少占中國石油進口的15%。去年中國在貿易談判中以切斷稀土供應作為威脅，迫使美國讓步；而作為回應，川普政府可能利用石油來向中國施壓。

    由於中東地區局勢持續動盪，美國已向該地區投入大量軍事資源，瓦解伊朗的反美政權或許能讓美國將資源重新分配到印太地區。

    美國退役海軍陸戰隊上校、保守派智庫「安全政策中心」（CSP）高級研究員紐夏（Grant Newsham）指出，在德黑蘭建立一個不那麼專制的政權將是巨大的優勢，因為伊朗是中東地區諸多麻煩的幕後黑手，而伊朗是靠中國在維持運作，如果中國退出，伊朗會崩潰這將使美國能把資源轉移到其他地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播